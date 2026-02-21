Logo
Oglasili se iz MUP-a: Muškarac ranjen nakon što je pucao na policiju

21.02.2026

09:03

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију
Foto: screenshot / x / Nezavisne novine

Četrdesetjednogodišnji J.H. pucao je jutros na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo u naselju Pejton na Ilidži, a potom je ranjen u razmjeni vatre, rečeno je iz kantonalnog MUP-a.

Iz MUP-a navode da je do upotrebe vatrenog oružja došlo u 4.15 časova.

Пуцњава Сарајево

Hronika

Haos u Sarajevu: Zapalio auto, pucao na policiju pa ranjen

Nakon što su policajci krenuli za muškarcem, osumnjičenim da je podmetnuo požar na vozilu, on se oglušio o naredbe i počeo da puca iz vatrenog oružja u njihovom pravcu.

Policijski službenici su u odbrani uzvratili vatru i ranili napadača, koji nije životno ugrožen.

On je na ljekarskoj obradi na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

