Tramp dobio prijedloge; "Atentat na Hamneija?"

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa spremna je da razmotri prijedlog kojim bi Iranu bilo dozvoljeno "simbolično" obogaćivanje uranijuma, pod uslovom da ne postoji mogućnost razvoja nuklearne bombe, rekao je visoki američki zvaničnik za Aksios.

Trampu su predstavljene i vojne opcije koje uključuju direktno ciljanje vrhovnog vođe Ali Hamneija i njegovog sina Modžtabe, ističe izvor.

Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, razlike između Vašingtona i Teherana "ostaju duboke", a prag za prihvatanje iranskog prijedloga je visok.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da će nacrt prijedloga biti finalizovan u naredna dva ili tri dana.

Američki zvaničnik je naveo da Tramp još nije donio odluku o eventualnom napadu i da "drži sve opcije otvorenim", dok je portparolka Bijele kuće Ana Keli poručila da samo "predsjednik zna kakvu će odluku donijeti".

Tramp je više puta istakao da ne želi da Iran ima mogućnost obogaćivanja, dok je Hamnei poručio da Teheran neće odustati od tog prava, koje opisuje kao civilno.

Prema izvorima, Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner zatražili su od Aragčija detaljan prijedlog koji bi otklonio zabrinutosti SAD.

Vašington je poručio da bi razmotrio ograničeno, "simbolično" obogaćivanje ako Iran pruži detaljne garancije da program nema vojnu namenu.

Aragči je naveo da bi sporazum morao da bude "dogovor u kome svi dobijaju" i da će uključivati političke obaveze i tehničke mjere, uz moguće učešće šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija u nadzoru nad programom.

Američki zvaničnici ističu da će odluka o daljim koracima zavisiti od sadržaja pisanog iranskog prijedloga, uz poruku da je "lopta u njihovom dvorištu".