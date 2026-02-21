Logo
Large banner

Tramp dobio prijedloge; "Atentat na Hamneija?"

Izvor:

Agencije

21.02.2026

08:45

Komentari:

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Foto: Office of the Iranian Supreme Leader

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa spremna je da razmotri prijedlog kojim bi Iranu bilo dozvoljeno "simbolično" obogaćivanje uranijuma, pod uslovom da ne postoji mogućnost razvoja nuklearne bombe, rekao je visoki američki zvaničnik za Aksios.

Trampu su predstavljene i vojne opcije koje uključuju direktno ciljanje vrhovnog vođe Ali Hamneija i njegovog sina Modžtabe, ističe izvor.

Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, razlike između Vašingtona i Teherana "ostaju duboke", a prag za prihvatanje iranskog prijedloga je visok.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da će nacrt prijedloga biti finalizovan u naredna dva ili tri dana.

Američki zvaničnik je naveo da Tramp još nije donio odluku o eventualnom napadu i da "drži sve opcije otvorenim", dok je portparolka Bijele kuće Ana Keli poručila da samo "predsjednik zna kakvu će odluku donijeti".

Tramp je više puta istakao da ne želi da Iran ima mogućnost obogaćivanja, dok je Hamnei poručio da Teheran neće odustati od tog prava, koje opisuje kao civilno.

Prema izvorima, Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner zatražili su od Aragčija detaljan prijedlog koji bi otklonio zabrinutosti SAD.

Vašington je poručio da bi razmotrio ograničeno, "simbolično" obogaćivanje ako Iran pruži detaljne garancije da program nema vojnu namenu.

Aragči je naveo da bi sporazum morao da bude "dogovor u kome svi dobijaju" i da će uključivati političke obaveze i tehničke mjere, uz moguće učešće šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija u nadzoru nad programom.

Američki zvaničnici ističu da će odluka o daljim koracima zavisiti od sadržaja pisanog iranskog prijedloga, uz poruku da je "lopta u njihovom dvorištu".

Podijeli:

Tagovi :

Ali Hamnei

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Srbija

Ministarstvo preporučuje: Građani Srbije da napuste Iran

2 h

0
Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

Svijet

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

12 h

0
amerika napala iran

Svijet

Planovi za napad na Iran ušli u završnu fazu

14 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Rat na pomolu: SAD na Bliski istok poslale najveću vojnu silu od invazije na Irak 2003. godine

1 d

0

Više iz rubrike

Америчка војска напала брод, три особе убијене

Svijet

Američka vojska napala brod, tri osobe ubijene

2 h

0
Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

Svijet

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

12 h

0
Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Svijet

Merc: Na pomolu novi poredak svjetskih sila

13 h

0
Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

Svijet

Vens o odluci o ukidanju carina: Ovo je bezakonje od strane suda

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

00

Jezivo: Bivši britanski princ Endru osumnjičen da je posmatrao mučenje djevojčice!

10

56

Nesvakidašnja intervencija u Banjaluci: Vatrogasci skidali patike sa kabla

10

45

Težak udes, saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

10

35

Preminuo mališan (2) koji je dobio srce koje nije smjelo biti presađeno: Roditelji traže odgovore

10

22

Do kraja februara stiže novac za četiri znaka horoskopa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner