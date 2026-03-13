Zašto su mirisni štapići korisni za veš?

13.03.2026

20:43

Зашто су мирисни штапићи корисни за веш?
Mirisni papirići za veš su tanki, porozni listići natopljeni omekšivačima i antistatičkim sredstvima, namijenjeni za upotrebu u mašini za sušenje veša.

Tokom sušenja, oni omekšavaju tkaninu, smanjuju statički elektricitet i ostavljaju prijatan miris. Iako većina ljudi misli da su za jednokratnu upotrebu, njihova struktura ostaje savršena za niz kućnih zadataka — posebno za čišćenje.

Umjesto da ih bacite, iskoristite ih za brisanje prašine — i to bolje nego klasične krpe. Papirići lako klize po površini, skupljaju sitne čestice i ostavljaju blagi antistatički sloj koji usporava novo taloženje.

Idealni su za:

-lajsne i ivice namještaja

-prozorske okvire i žaluzine

-dekorativne predmete i police

Zahvaljujući svojoj teksturi, papirići se ne raspadaju, ne ostavljaju tragove i ne zahtijevaju dodatna sredstva za čišćenje. Možete da ih iskoristite i za:

Uklanjanje dlaka i sitnih čestica: Pričvrstite papirić na metlu ili portviš — savršeno skuplja dlake kućnih ljubimaca, brašno, puder i druge sitne ostatke.

Čišćenje filtera u sušilici: Iskorišćeni papirić lako briše filter za vlakna prije nego što ih bacite.

Skidanje fleka od dezodoransa: Lagano protrljajte papirić preko isflekane majice — možete da uklonite mrlju bez dodatnog pranja.

Smanjenje statičkog elektriciteta: Pređite papirićem preko odjeće, zavjesa ili tapaciranog namještaja — posebno korisno zimi.

Poliranje ekrana i naočara: TV, monitor, tuš kabina, pa čak i naočare — papirić osvježava bez tragova.

Neutralisanje neprijatnih mirisa: Ubacite papirić u obuću, torbu za trening, fioku ili kofer. Stavite ga i na dno kante za smeće da ublaži mirise, prenosi Lepa i Srećna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

