Vulin: Ne smije se dozvoliti da političko Sarajevo odlučuje o Srpskoj

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin poručio je da se ne smije dozvoliti da vlast u Sarajevu odlučuje o Republici Srpskoj, o tome ko će voditi neku političku partiju i ko će zastupati građane Srpske.

Vulin je rekao novinarima u Doboju, gdje je prisustvovao svečanosti povodom šest godina postojanja Socijalističke partije Srpske, da je Republika Srpska veća, važnije i vrednija od svih.

Čestitao je SPS-u šest godina postojanja i što je ostao vjeran svojim programskim načelima i Republici Srpskoj.

"Želim im da ostanu uporni i verni, te budu dostojni Republike Srpske koja je veća i važnija i vrednija od svih nas", rekao je Vulin.

Pozvao je lidera SPS-a Gorana Selaka da nastavi čvrsto da podržava predsjednika Milorada Dodika.

"Ostanite čvrsti i dosledni i Republika Srpska će to umeti da ceni", rekao je Vulin, prenosi "Srna".