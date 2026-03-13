Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

ATV

13.03.2026

18:27

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas da ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure.

- Lagumdžijino patetično farbanje i potcjenjivanje sopstvenog naroda glupim opravdanjima. On odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure - navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Цвијановић са Гебрејесусом

BiH

Cvijanovićeva u Bakuu razgovarala da Gebrejesusom i Grinspanovom

Ona kaže da je jedina istina da su Lagumdžija i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković namjerno zaobišli Predsjedništvo BiH, da bi bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića poštedili izjašnjavanja o temi Rezolucije o osudi iranskih akcija u Savjetu bezbjednosti UN.

- Inače, svi članovi Predsjedništva su o ovoj rezoluciji obaviješteni istovremeno - navela je Cvijanovićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Željka Cvijanović

Zlatko Lagumdžija

Komentari (0)
Pročitajte više

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

Region

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

14 min

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Baltik igra kako Zelenski svira, Budimpešta brani svoj suverenitet

28 min

0
Рамо Исак: Појавио ми се шећер

BiH

Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

35 min

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

35 min

0

Više iz rubrike

Рамо Исак: Појавио ми се шећер

BiH

Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

35 min

0
Рудник

BiH

U Rudniku mrkog uglja "Kakanj" obustavljena proizvodnja

45 min

0
Цвијановић са Гебрејесусом

BiH

Cvijanovićeva u Bakuu razgovarala da Gebrejesusom i Grinspanovom

1 h

0
Вулић: Устав БиХ један од најсавременијих, није ми јасно о каквој дискриминацији се говори

BiH

Vulić: Ustav BiH jedan od najsavremenijih, nije mi jasno o kakvoj diskriminaciji se govori

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

18

20

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

18

06

Sijarto: Baltik igra kako Zelenski svira, Budimpešta brani svoj suverenitet

17

59

Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

17

59

Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

