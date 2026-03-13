Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

13.03.2026
18:27
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas da ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure.
- Lagumdžijino patetično farbanje i potcjenjivanje sopstvenog naroda glupim opravdanjima. On odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure - navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ona kaže da je jedina istina da su Lagumdžija i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković namjerno zaobišli Predsjedništvo BiH, da bi bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića poštedili izjašnjavanja o temi Rezolucije o osudi iranskih akcija u Savjetu bezbjednosti UN.
- Inače, svi članovi Predsjedništva su o ovoj rezoluciji obaviješteni istovremeno - navela je Cvijanovićeva.
Lagumdžijino patetično farbanje i potcjenjivanje sopstvenog naroda glupim opravdanjima. On odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure. Istina je jedino ovo - Lagumdžija i Konaković su namjerno zaobišli Predsjedništvo BiH, da bi Bećirovića… pic.twitter.com/zzTrmtKTF8— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 13, 2026
