Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas da ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure.

- Lagumdžijino patetično farbanje i potcjenjivanje sopstvenog naroda glupim opravdanjima. On odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure - navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona kaže da je jedina istina da su Lagumdžija i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković namjerno zaobišli Predsjedništvo BiH, da bi bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića poštedili izjašnjavanja o temi Rezolucije o osudi iranskih akcija u Savjetu bezbjednosti UN.

- Inače, svi članovi Predsjedništva su o ovoj rezoluciji obaviješteni istovremeno - navela je Cvijanovićeva.