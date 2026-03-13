Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

ATV

13.03.2026

17:59

Foto: Ron Lach/Pexels

Sud u Marselju danas je osudio na 20 godina zatvora psihijatra bolnice iz tog grada zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja četiri pacijentkinje.

Ponovljeno suđenje donijelo strožu kaznu

Prije godinu dana, Krivični sud u Buš-di-Ronu izrekao je ljekaru kaznu od 12 godina zbog smanjene uračunljivosti usljed bipolarnog poremećaja, prenio je Figaro.

Tužilaštvo, koje je u prvom stepenu tražilo kaznu zatvora od 18 godina, žalilo se na tu odluku.

Ovog puta, javni tužilac Vinsijan de Jong, tražio je maksimalnu kaznu od 20 godina, navodeći da su način djelovanja predatora i perverznost zamke koju je postavio svojim žrtvama nespojivi sa smanjenom uračunljivošću.

Ko je Mark Adida?

Psihijatar Mark Adida, koji je u pritvoru od 2020. godine, kontinuirano je negirao optužbe, uprkos dosljednim svjedočenjima podnosilaca tužbi, ali i drugih pacijenata koji nisu podnijeli žalbe.

Psihijatar u bolnici Sent-Margerit osuđen je za silovanje tri pacijentkinje i seksualni napad na četvrtu.

Njegove pacijentkinje, koje su bolovale od bipolarnog poremećaja, šizofrenije ili depresije, su istražiteljima i na početnom suđenju opisale stanje šoka koje ih je učinilo "marionetama" u rukama ljekara.

Prošlost puna upozorenja: Raniji incidenti i optužbe

U martu 2013. godine, Adida je prisilno hospitalizovan nakon manične epizode tokom koje je pokušao da zadavi svoju tadašnju suprugu.

Proglašen je, međutim, sposobnim da nastavi sa svojom praksom psihijatra u to vrijeme, kao i ponovo 2016. godine, nakon tužbe prve pacijentkinje zbog silovanja, koja je na kraju povukla svoju tužbu.

Adidi je sada takođe trajno zabranjeno bavljenje medicinom.

