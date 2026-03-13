Divlja svinja napravila pometnju u tržnom centru (VIDEO)

Njemačka policija intervenisala je danas u berlinskom naselju Kepenik nakon što je divlja svinja zalutala u tržni centar Aljende-Centar i ušla u prodavnicu diskontnog lanca TEDi.

Neočekivan gost među rafovima

Prema navodima policije, životinja je primijećena kako mirno prolazi kroz prostor između kasa u jednoj od prodavnica u tržnom centru, prenosi Bild.

Na teren su izašli i stručnjaci iz Zoološkog vrta u Berlinu, uključujući čuvare i veterinare opremljene puškama za uspavljivanje, duvaljkama i zaštitnim štitovima.

Policija je privremeno zatvorila tržni centar dok je trajala intervencija. Plan je u početku bio da se divlja svinja uspava i kasnije vrati u prirodno stanište.

Međutim, prema riječima portparola zoološkog vrta, to nije bilo moguće zbog ograničenog prostora unutar objekta.

Istjerivanje umjesto uspavljivanja

"Zbog prostornih ograničenja, smirivanje životinje nije bilo moguće", objasnio je portparol.

Umjesto toga, životinja je uz pomoć opreme iz zoološkog vrta istjerana iz zgrade.

Za sada nije potvrđeno da li se vratila u obližnje šumsko područje kod Migelze.