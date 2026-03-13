Divlja svinja napravila pometnju u tržnom centru (VIDEO)

Autor:ATV
13.03.2026
17:06
Komentari:0
Njemačka policija intervenisala je danas u berlinskom naselju Kepenik nakon što je divlja svinja zalutala u tržni centar Aljende-Centar i ušla u prodavnicu diskontnog lanca TEDi.
Prema navodima policije, životinja je primijećena kako mirno prolazi kroz prostor između kasa u jednoj od prodavnica u tržnom centru, prenosi Bild.
Hronika
Brucoš (19) iz Srpske pao sa četvrtog sprata Studentskog doma u Kotoru
Na teren su izašli i stručnjaci iz Zoološkog vrta u Berlinu, uključujući čuvare i veterinare opremljene puškama za uspavljivanje, duvaljkama i zaštitnim štitovima.
Policija je privremeno zatvorila tržni centar dok je trajala intervencija. Plan je u početku bio da se divlja svinja uspava i kasnije vrati u prirodno stanište.
Međutim, prema riječima portparola zoološkog vrta, to nije bilo moguće zbog ograničenog prostora unutar objekta.
"Zbog prostornih ograničenja, smirivanje životinje nije bilo moguće", objasnio je portparol.
Društvo
Otvorene prijave za banjsku rehabilitaciju: Oglasilo se Ministarstvo
Umjesto toga, životinja je uz pomoć opreme iz zoološkog vrta istjerana iz zgrade.
Za sada nije potvrđeno da li se vratila u obližnje šumsko područje kod Migelze.
