Putnik davio vozača autobusa: Drama u Banjaluci na petak 13.

ATV

13.03.2026

16:49

Vozač "Aldemo tursa", koji vozi na liniji Banjaluka - Rekavice, napadnut je danas, 13. marta, dok je bio za volanom, kada je muškarac fizički nasrnuo na njega i u toku vožnje ga počeo daviti.

Kako kažu sagovornici portala "Nezavisne", vozaču je pružena ljekarska pomoć, a slučaj je prijavljen policiji, koja je privela muškarca.

Hitna pomoć

Hronika

Automobil sletio sa puta: Ljekari se bore za život povrijeđenih

Incident se desio jutros, oko sedam časova, a u autobusu su u tom trenutku bila i djeca koja su se mnogo uplašila.

Šta kažu iz "Aldemo tursa"?

Iz "Aldemo tursa" su za "Nezavisne" potvrdili da je njihov vozač jutros fizički napadnut te da je putnik koji redovno koristi ovu, ali i druge linije prigradskog prevoza prijavljen policiji.

"Oko sedam časova naš dugogodišnji vozač pozvao je i prijavio da je fizički napadnut dok je vozio. Prvo je verbalno napadnut, a zatim je putnik nasrnuo na njega. U autobusu jeste bilo djece koja su se prepala za njegovu, ali i svoju bezbjednost, ali je vozač zaustavio vozilo", rekli su iz ovog preduzeća.

Problematičan putnik

Kako su naveli, u pitanju je putnik koji je i ranije pravio probleme vozačima, ali sve se završavalo na verbalnom napadu, do momenta dok nije ugrozio kako njihovog radnika, tako i bezbjednost svih putnika u vozilu.

Полиција код Градског стадиона

Hronika

ATV otkriva detalje pljačke kockarnice: Poznato ko je uhapšen i koliko novca je ukradeno

Vozač je pozvao nadređene koji su pokušali telefonski smiriti situaciju te je uspio da doveze autobus do glavne stanice u Lazarevu, dokle je putovao i njegov napadač.

Vozač zatražio pomoć

"Budući da smo o svemu obavijestili policiju, oni su u Lazarevu priveli osumnjičenog. Naš radnik je saslušan te mu je pružena ljekarska pomoć, jer je imao povrede. Zbrinut je i neko vrijeme neće raditi", rekli su iz ove firme.

Kako su naveli, napadač nema konkretan problem sa prevoznikom niti sa vozačem, ali često negoduje vozačima i redovno se vozi kako u ovom, tako i u drugim autobusima.

Вода избија из шахта у Ади

Banja Luka

Ponovo potop u Banjaluci: Šahtovi poput gejzira

"Imali smo pritužbe od više vozača na tog muškarca i nadamo se da će nadležni uraditi svoj posao kako se slične situacije ne bi dešavale niti ugrozila bilo čija bezbjednost", rekli su iz ovog preduzeća.

Pozivi roditelja

Dodali su da su, nakon incidenta imali pozive i od roditelja čija su djeca bila u autobusu, a koja su veoma uplašena.

"Otac je zvao i rekao da mu je dijete bilo uplakano i uplašeno te ga je interesovalo da li smo mi prijavili slučaj nadležnim organima ili da oni preduzmu nešto", rekao je sagovornik iz "Aldemo tursa".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Вода избија из шахта у бањалучком насељу Ада

Banja Luka

Ponovo potop u Banjaluci: Šahtovi poput gejzira

1 h

0
Снажан лед погодио Бањалуку: Страшан звук ударања од аута

Banja Luka

Snažan led pogodio Banjaluku: Strašan zvuk udaranja od auta

2 h

0
Зељковић: Хитно да се ријеши питање паркинга у Бањалуци

Banja Luka

Zeljković: Hitno da se riješi pitanje parkinga u Banjaluci

20 h

0
Саво Минић и Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković prihvatio poziv Minića: "Pristajem"

21 h

0

Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

Sijarto: Baltik igra kako Zelenski svira, Budimpešta brani svoj suverenitet

Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

