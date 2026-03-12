Stanivuković prihvatio poziv Minića: "Pristajem"

Autor:ATV
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oglasio se nakon što je premijer Republike Srpske Savo Minić predložio da se umjesto TV duela razgovor održi u Kući Milanovića.
"Pristajem", napisao je Stanivuković kratko na društvenoj mreži Iks.
Podsjećamo, Minić je ranije, povodom brojnih upita televizija o organizovanju TV duela između njega i gradonačelnika Banjaluke, poručio da nema favorizovanih, ali ni nepoželjnih medija, već je predložio da se razgovor održi u Kući Milanovića.
Pristajem. https://t.co/pW37KFCQIR— Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) March 12, 2026
