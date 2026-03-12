Stanivuković prihvatio poziv Minića: "Pristajem"

Foto: ATV

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oglasio se nakon što je premijer Republike Srpske Savo Minić predložio da se umjesto TV duela razgovor održi u Kući Milanovića.

"Pristajem", napisao je Stanivuković kratko na društvenoj mreži Iks. Podsjećamo, Minić je ranije, povodom brojnih upita televizija o organizovanju TV duela između njega i gradonačelnika Banjaluke, poručio da nema favorizovanih, ali ni nepoželjnih medija, već je predložio da se razgovor održi u Kući Milanovića. Republika Srpska Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem Pristajem. https://t.co/pW37KFCQIR — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) March 12, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.