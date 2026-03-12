Logo
Stanivuković prihvatio poziv Minića: "Pristajem"

ATV

12.03.2026

21:30

Саво Минић и Драшко Станивуковић
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oglasio se nakon što je premijer Republike Srpske Savo Minić predložio da se umjesto TV duela razgovor održi u Kući Milanovića.

"Pristajem", napisao je Stanivuković kratko na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, Minić je ranije, povodom brojnih upita televizija o organizovanju TV duela između njega i gradonačelnika Banjaluke, poručio da nema favorizovanih, ali ni nepoželjnih medija, već je predložio da se razgovor održi u Kući Milanovića.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Draško Stanivuković

Savo Minić

