Zakazana redovna sjednica Skupština grada Banjaluka

Redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka zakazana je za 24. mart, sa dnevnim redom od 49 tačaka, među kojima je i dvadesetak regulacionih planova, izjavio je Srni predsjednik Skupštine Ljubo Ninković.

Ninković je rekao i da bi po završetku ove, sedme redovne sjednice, 25. marta trebalo da bude održana vanredna sjednica gradske Skupštine na kojoj bi bile razmatrane izmjene plana kapitalnih investicija, povećanje cijene grijanja i kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ u vezi sa rekonstrukcijom toplovodne mreže.

"Ostao je taj dogovor, s obzirom na to da gradonačelnik Draško Stanivuković nije narednih 10 dana u Banjaluci, kako je obrazložio, zbog službenog puta", naveo je Ninković.

On je izrazio zadovoljstvo što će Stanivuković dostaviti materijal koji se odnosi na rješavanje imovinskih odnosa u vezi sa izgradnjom fiskulturne sale u Osnovnoj školi u naselju Ada.

"To je nešto na čemu smo insistirali posljednje tri godine jer je djeci neophodna fiskulturna sala. Ne znam zbog čega gradonačelnik do sada nije dostavio taj materijal", istakao je Ninković.

On je rekao da je, u vezi sa regulacionim planovima, sve više zamjerki da nisu prilagođeni potrebama građana, da nema zelenih površina, da nema parkinga.

"U kojoj mjeri i kojom selekcijom gradonačelnik i Gradska uprava dostavljaju te regulacione planove, mi više ne znamo, ali su posljednjih nekoliko mjeseci ozbiljne reakcije građana u smislu da se tako više ne mogu crtati", naveo je Ninković.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je novinarima nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma da se Skupština grada vraća u redovan ritam zasjedanja, te da bi trebalo da bude održana i posebna sjednica sa temom energetske efikasnosti i grijanja u gradu, odnosno o ulaganju 15 miliona KM u toplovodnu mrežu.

On kaže da je među 49 tačaka i odluka o civilnoj obuci, kojom bi bili obuhvaćeni mladi od 18 do 25 godina.

"Tokom obuke koja bi trajala do 24 dana mladi bi sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija", rekao je Stanivuković i dodao da će se na narednoj sjednici naći i odluka o uklanjanju napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni.