Lukač: Bez uvida građana nema usvajanja regulacionih planova

Šef Kluba odbornika SNSD u Skupštini grada Banjaluka Dragan Lukač poručio je da regulacioni planovi ne mogu biti usvajani bez šire javne rasprave i uvida građana, jer bi, kako kaže, ishitrene odluke mogle izazvati dugoročne posljedice.

"Ne možemo poprijeko da donesemo regulacione planove koji će sutra da naprave mnogo problema našim građanima. Građani imaju pravo da imaju uvid šta se gradi u njihovom naselju, da li su saglasni sa tim i da li to narušava njihov život", rekao je Lukač.

On je istakao da je obaveza odbornika da razmotre sve primjedbe koje stižu od stanovnika, te da se u skladu s tim odnose prema predloženim planskim dokumentima.

Na današnjoj sjednici Skupštine grada raspravljaće se i o povećanju cijene grijanja, odnosno prijedlogu o poskupljenju isporuke toplotne energije za 25 odsto.

"Raspravljaćemo o prijedlogu o povećanju cijene isporuke toplotne energije za 25 odsto. Kao što znate, radi se o zahtjevu Toplane. U posljednje vrijeme imamo dosta zahtjeva za povećanje cijena. Imali smo već povećanje cijene vode, što smo u određenom dijelu prihvatili, ali ne u potpunosti. Grad treba da ulaže u mrežu toplotne energije, a u posljednje vrijeme ništa nije ulagano", istakao je Lukač.

Lukač je naveo da će kao dopunska tačka biti prihvaćen Prijedlog kapitalnih investicija Grada Banjaluka za period 2026–2028. godine, te da će se o njemu raspravljati na današnjoj sjednici.

"Prijedlog razvoja sporta važan je za sve sportske klubove koji rade u Banjaluci. Važno je da svi koji se bave sportom u gradu budu podržani od grada na adekvatan način", poručio je on.

Kada je riječ o ostalim dopunskim tačkama, Lukač je naglasio da Klub odbornika SNSD-a neće podržati prijedlog odluke o izmjeni i dopuni upravljanja kulturnim dobrom, koji se odnosi na tvrđavu Kastel.

"Kastel je dat na upravljanje Banski dvor, a sada dolazi prijedlog da se upravljanje povjeri Turističkoj organizaciji grada. Nemamo dovoljno informacija o tome i moramo imati stav institucije koja je do sada time upravljala, a to je Banski dvor. Radi se o obimnom materijalu i ovu tačku nećemo prihvatiti kao dodatnu", rekao je Lukač.

On je dodao da neće biti podržani ni prijedlozi odluka o izmjenama regulacionih planova za naselja Obilićevo, Paprikovac–Petrićevac, Starčevica i Ušće.

"Ovo su prijedlozi novih regulacionih planova koji nam se dostavljaju kao dopunske tačke. Ne možemo da ih prihvatimo jer nisu prošli kompletnu proceduru. Nisu bili na komisijama, a komisije moraju dati svoje mišljenje. Prijedlozi moraju proći kompletnu proceduru. Nama je u cilju da znamo šta donosimo i na koji način to radimo", dodao je Lukač.

Odbornici će se o svim tačkama dnevnog reda izjasniti nakon rasprave.

Zašto je Kancelarija za razmatranje žalbi oborila tender za javnu rasvjetu u Banjaluci?

Pitanje Dragana Lukača, šefa Kluba odbornika SNSD-a u Gradskoj skuštini, ostalo je bez odgovora.

"Upozoravali smo da je riječ o tenderu kojim su diskriminisani domaći ponuđači, da nije u skladu sa zakonom a pogotovo je sporna cijena", naglasio je Lukač.

U skupštinskoj sali podsjetio je da je izabrana najskuplja oprema vrijedna 13 i po miliona maraka koja je porasla na čak 35 miliona.

"Ako ikad ponovite taj tender onda ne treba da bude na štetu naših građana. Idejno rješenje do 15 miliona bi podržali kako bi se riješila rasvjeta za Banjalučane, ali to nikako ne smije da budu sredstva za nešto što možemo da riješimo za duplo manje novca", naglasio je Lukač.

Podsjetio je da je, preko noći, iznos za rasvjetu enormno narastao što je nedopustivo. Takvi projekti neće dobiti podršku.