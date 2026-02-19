Ovi znakovi mogu da zaborave na crne dane: Stiže im nevjerovatna sreća

U četvrtak, 19. februara 2026, Mjesec prelazi u Ovna i stvara snažan astrološki spoj sa Neptunom i Saturnom, a zatim se povezuje sa Verteksom tačkom sudbinskih događaja.

Kada se aktivira Verteks, slučajnosti prestaju da budu slučajne. Prilike se pojavljuju tačno onda kada ste spremni da ih prihvatite. Ono što danas dolazi u vaš život nije slučajno to je odgovor na vaše želje i odluke iz prošlosti. Za četiri horoskopska znaka ovo donosi posebno snažan talas sreće, napretka i mogućnosti za obilje.

Rak

Vaša najveća želja vezana je za posao i lično ostvarenje. Danas se pojavljuje prilika koja vas približava životu kakav želite. Osjećate da je trenutak pravi i ne čekate savršen znak sami ga stvarate. Tražite podršku ljudi koji vas razumiju i podstiču, i ponašate se kao profesionalac čak i kada tek započinjete nešto novo. Ovo je dan kada san prelazi u plan, a plan u stvarnost. Počinje period rasta i stabilnosti.

Ribe

Finansijska sigurnost postaje prioritet. Shvatate da do velikog cilja ne vodi uijvek lak put i da ponekad morate donijeti odluke koje drugima neće biti jasne. Saturn vam daje hrabrost, a Neptun jasnoću vidite šta morate promijeniti da biste napredovali. Danas učite važnu lekciju: rast počinje izvan zone komfora. Prihvatanjem te istine otvarate vrata značajnom prosperitetu.

Djevica

Navikli ste da sve radite sami, ali danas shvatate da ne morate nositi cijeli teret. Otvarate se za saradnju i savjete, i upravo kroz druge ljude dolazite do informacija koje ubrzavaju vaš uspjeh. Delegiranje postaje ključ vaše efikasnosti. Kada prestanete da kontrolišete svaki detalj stvari počinju da se slažu same od sebe. A zajedno s tim dolazi i finansijski napredak.

Škorpija

Partnerstva i odnosi postaju mjesto transformacije. Susrećete ljude koji vas izazivaju i teraju da promijenite perspektivu. Mjesec u Ovnu vas gura ka potezima koje ranije ne biste povukli. Neptun budi želju za drugačijim životom, a Saturn vam daje snagu da izdržite promjene. Upravo kroz nešto novo dolazi prilika za sreću i obilje.