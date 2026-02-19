Logo
Jokić otkrio do kada će da igra košarku

Izvor:

Agencije

19.02.2026

10:38

Komentari:

0
Јокић открио до када ће да игра кошарку
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Mislim da ću igrati košarku dokle god budem mogao da je igram, dokle god budem mogao da igram na visokom nivou, izjavio je danas centar Denvera i reprezentativac Srbije Nikola Jokić u intervjuu za I-Es-Pi-En (ESPN).

Jokić je ove sezone zbog povrede koljena propustio 16 utakmica u NBA ligi.

"To je bio potpuno nov momenat u mojoj karijeri. Toliko sam navikao da igram i da budem na terenu, da sam imao osećaj kao da nešto propuštam", rekao je Jokić.

Centar Denvera je odgovorio na pitanje koliko ga zanima košarka i kakav je plan do kraja karijere.

Strast prema igri i drugačiji pristup uspjehu

"Stalo mi je. Ako ti nije stalo, ne bi trebalo da budeš u ovom sportu. Možda je moja ličnost malo drugačija i prihvatam pobede i uspeh drugačije od drugih, ali stalo mi je do košarke i volim da igram košarku. Uživam u takmičenju. Možda samo uspehe i neuspehe doživljavam drugačije", istakao je Jokić.

NBA titula važnija od pobjede konja

On je potom objasnio kako je prošle godine emotivno proslavio pobjedu svog konja na jednoj trci u Srbiji.

"Bio je to čitav proces, jer je taj konj stigao i trebalo je da bude zaista dobar. Pre te trke nije se trkao baš dobro, a onda je pobedio na verovatno jednoj od najboljih trka u Srbiji. Jednostavno sam bio presrećan u tom trenutku", rekao je Jokić.

јелена тривић

Hronika

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

Košarkaš Denvera je dodao da ove sezone želi da osvoji titulu u NBA ligi, kao i da mu je to važnije od pobjede na takmičenju u konjskim trkama.

"Šta biram od ta dva? Trenutno, titulu u NBA ligi", naglasio je Jokić.

Igraću dok me zdravlje bude služilo

Srpski košarkaš je odgovorio i na pitanje koliko dugo još planira da igra.

"Uživam u tome, volim da igram. Mislim da ću igrati dok god budem mogao da nastupam na visokom nivou, dok god budem uživao u tome i dok me zdravlje bude služilo", izjavio je Jokić, koji danas slavi 31. rođendan.

Nikola Jokić

Košarka

Denver Nagetsi

NBA

