Na pločniku ispred zgrade pronađeno tijelo: Žena skočila sa prozora stana?

Kurir

19.02.2026

10:25

Telo nepoznate osobe pronađeno je sinoć na pločniku u Ulici kneginje Zorke na Vračaru u Beogradu, a prema nezvaničnim saznanjima riječ je o samoubistvu skokom sa prozora stana.

Kako Kurir saznaje, nadležne službe su brzo izašle na teren nakon prijave građana koji su primjetili tijelo na trotoaru. Policija je odmah blokirala dio ulice i obavila uviđaj, a okolnosti tragedije se utvrđuju.

Hronika

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

- Prema prvim informacijama, nema elemenata koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Sve ukazuje na to da je riječ o samoubistvu i da je osoba skočila sa prozora stana - rekao je za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Stanari okolnih zgrada navode da su zatečeni prizorom. Istraga je u toku.

Beograd

pronađeno tijelo

Samoubistvo

