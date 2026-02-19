Pokušao izbjeći kaznu: Davao mito policiji pa uhapšen

On se tereti da je u Prijedoru prilikom kontrole u saobraćaju policajcima ponudio novac kako ga ne bi kaznili za prekršaj koji je počinio.

"O navedenom je obaviješten tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka kojem će se po kompletiranju predmeta protiv lica M.H. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.