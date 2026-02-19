Pokušao izbjeći kaznu: Davao mito policiji pa uhapšen

Izvor:
ATV
19.02.2026
09:40
Komentari:0
Prijedorska policija uhapsila je juče Kotorvarošanina M.H. zbog sumnje da je počinio krivično djelo Davanje mita.
On se tereti da je u Prijedoru prilikom kontrole u saobraćaju policajcima ponudio novac kako ga ne bi kaznili za prekršaj koji je počinio.
"O navedenom je obaviješten tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka kojem će se po kompletiranju predmeta protiv lica M.H. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.
