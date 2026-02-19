Logo
Large banner

Policija u prostorijama Ministarstva i GRAS-a: Izuzima se dokumentacija

Izvor:

ATV

19.02.2026

08:42

Komentari:

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација
Foto: ATV BL

Po naredbama Opštinskog suda u Sarajevu, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo pod nadzorom postupajućih tužilaca, izuzimaju dokumentaciju iz GRAS-a koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516, tehničku dokumentaciju svih čeških tramvaja i određene personalne dosijee zaposlenih.

Iz Ministarstva saobraćaja KS izuzima se dokumentacija vezana za stručni nadzor nad tramvajskim saobraćajem od strane GRAS-a.

"Navedene aktivnosti  provode se u sklopu istrage o tramvajskoj nesreći", kažu u Tužilaštvu KS.

Istovremeno, u sklopu provjere navoda iz prijave koja se tiče javnih nabavki magnetnih kočnica, vrše se pretresi u prostorijama firme "Vikler-Promet" na dvije lokacije.

"U vezi sa navedenom prijavom izuzima se dokumentacija i iz GRAS-a", zaključuje Tužilaštvo.

Podijeli:

Tagovi :

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

tramvaj

Policija

pretresi

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Група младића претукла тинејџера палицама

Hronika

Grupa mladića pretukla tinejdžera palicama

3 h

0
Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

Hronika

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

11 h

0
Нова језива несрећа у БиХ: Аутомобил ударио три пјешака, један погинуо, двоје повријеђено

Hronika

Nova jeziva nesreća u BiH: Automobil udario tri pješaka, jedan poginuo, dvoje povrijeđeno

13 h

1
Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Povrijeđeni maloljetni motoristi

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

10

14

Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

10

09

Više nije bolje: Koliko novca treba imati na tekućem računu

10

06

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

10

01

Gorio pogon peleta u Novom Gradu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner