Policija u prostorijama Ministarstva i GRAS-a: Izuzima se dokumentacija

Po naredbama Opštinskog suda u Sarajevu, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo pod nadzorom postupajućih tužilaca, izuzimaju dokumentaciju iz GRAS-a koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516, tehničku dokumentaciju svih čeških tramvaja i određene personalne dosijee zaposlenih.

Iz Ministarstva saobraćaja KS izuzima se dokumentacija vezana za stručni nadzor nad tramvajskim saobraćajem od strane GRAS-a.

"Navedene aktivnosti provode se u sklopu istrage o tramvajskoj nesreći", kažu u Tužilaštvu KS.

Istovremeno, u sklopu provjere navoda iz prijave koja se tiče javnih nabavki magnetnih kočnica, vrše se pretresi u prostorijama firme "Vikler-Promet" na dvije lokacije.

"U vezi sa navedenom prijavom izuzima se dokumentacija i iz GRAS-a", zaključuje Tužilaštvo.