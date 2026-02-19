Logo
Grupa mladića pretukla tinejdžera palicama

Izvor:

Blic

19.02.2026

07:16

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Muškarac M.Ć. (31) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je pre nekoliko dana brutalno pretukao mladića L.L. (19), zajedno sa još 10 osoba. Kako se sumnja, oni su žrtvu tukli palicama po glavi i tijelu usljed čega je nesrećni tinejdžer zadobio teške tjelesne povrede.

Jezivi napad dogodio se na uglu Humske i Dinarske ulice u Beogradu 16. februara oko 21 sat. Navodno, osumnjičeni M.Ć. je zajedno sa još desetak osoba, od kojih je nekoliko njih identifikovano brutalno pretukao mladića.

"Sumnja se da je on, sa još jednom osobom, presreo mladića na ulici i više puta ga udario po glavi i tijelu palicom, te mu slomio višestruke prelome kostiju", kaže izvor "Blica".

Međutim, tu se napad nije zaustavio. U sljedećem trenutku, kako se sumnja, iz kola je izašlo 10 mladića koji su se pridružili osumnjičenom i njegovom saučesniku.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp predsjedava prvom sjednicom Odbora za mir u Gazi

"Oni su se pridružili strašnom batinanju i udarali žrtvu palicama više puta", kaže izvor "Blica".

Nakon ovoga oni su se razbježali, a napad je odmah prijavljen policiji, koja je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odmah identifikovala glavnog osumnjičenog i krenula u potragu za njim.

On je ubrzo pronađen na Savskom vencu u automobilu sa još dvojicom mladića.

"U kolima su našli fantomke, rukavice, šipku", dodaje izvor ovog portala.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Tagovi :

Nasilje

tinejdžer

Beograd

Komentari (0)
