Za bebu rođenu na Dan Banjaluke 1.000 KM

Sem majke i bebe koja se rodi prva u novoj godini, od sada će u Banjaluci zlatnikom i nagradom od 1.000 KM biti darivana i majka i beba koja se prva rodi 22. aprila na Dan grada.

Novine su to koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Banjaluka koji je objavljen u "Službenom glasniku Banjaluke", a koji stupa na snagu danas, 19. februara.

"U cilju podrške pronatalitetnoj politici Grada Banjaluka, majci prve bebe sa teritorije grada Banjaluka rođene 22. aprila tekuće godine dodjeljuju se sredstva u iznosu od 1.000 KM uz čestitku gradonačelnika i zlatnik vrijednosti do 500 KM, a povodom obilježavanja Dana grada", stoji u "Službenom glasniku Banjaluke".

Za izuzetan doprinos 1.000 KM

Takođe, izmjenom Pravilnika uvrštena je još jedna pozitivna mjera.

"U cilju podrške majkama sa teritorije grada Banjaluka, majci koja je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila izuzetan doprinos u humanitarnim i drugim društveno korisnim aktivnostima te pokazala izuzetnu hrabrost, odgovornost i posvećenost u vršenju roditeljske uloge, dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 1.000 KM uz čestitku gradonačelnika, a na zahtjev udruženja", navodi se u Pravilniku.

Kako se dodaje, udruženja mogu početkom svake kalendarske godine do isteka marta podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava majci.

Koji su kriterijumi za dodjelu sredstava?

"Kriterijumi za dodjelu sredstava majci su sljedeći: majka koja je ostvarila izuzetan doprinos u humanitarnim i drugim društveno korisnim aktivnostima i/ili - majka koja odgaja troje ili više djece i/ili - majka djeteta/djece sa invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili - majka koja je samohrani roditelj", stoji u Pravilniku.

Nadalje se navodi da uz zahtjev za dodjelu sredstava majci udruženja su dužna da dostave sljedeće: uvjerenje da majka ima prebivalište na teritoriji grada Banjaluka najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, pismeni dokaz na koji način je ostvaren izuzetan doprinos u humanitarnim i drugim društveno korisnim aktivnostima, uvjerenje iz matične knjige rođenih za djecu, rješenje nadležnog organa o statusu lica sa invaliditetom, rješenje Centra za socijalni rad o statusu roditelja djeteta sa teškoćama u razvoju, rješenje Centra za socijalni rad o statusu samohranog roditelja.

50 porodica lani dobilo četvrto dijete

Da su pronatalitetne mjere i konkretna podrška Banjaluke vidljive, potvrdila je prije nekoliko dana i Adriana Basara, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiju, koja je istakla da je u Banjaluci u 2025. godini pedeset banjalučkih porodica postalo bogatije za četvrto dijete.

Ona je dodala da je od početka 2026. godine četvrto dijete dobilo još šest porodica.

Novčane naknade od 500 do 2.000 KM

"Grad obezbjeđuje novčanu podršku porodiljama u iznosu od 500 KM za prvorođeno i drugorođeno dijete, 700 KM za treće, te 2.000 KM za četvrto i svako naredno dijete. Na ovaj način svaka majka koja se porodi ostvaruje pravo na podršku Grada", naglasila je ranije ona, dodajući da su, pored ovih mjera, uvedene i brojne dodatne olakšice za porodice, među kojima su besplatne građevinske dozvole, besplatni udžbenici, besplatne mature, subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama, kao i besplatan prevoz za srednjoškolce i studente iz višečlanih porodica, prenose Nezavisne.