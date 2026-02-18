Logo
Rajaner ukida više polazaka iz Banjaluke

Izvor:

ATV

18.02.2026

12:23

Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Rajaner će u ljeto 2026. smanjiti operacije i u Bosni i Hercegovini te Srbiji, uglavnom zbog preraspodjele kapaciteta prema tržištima s većom sezonskom potražnjom, poput Hrvatske.

U Banjaluci će biti ukinuto šest sedmičnih polazaka, dok su letovi za Beč, Memmingen i Baden-Baden svedeni na dvije sedmične rotacije.

U Nišu se ukidaju dva sedmična leta – po jedan za Beč i Maltu.

Kompanija je takođe odlučila da ukine dvije rute između Irske i Litvanije. Od aprila više neće letjeti iz Belfasta za Kaunas niti iz Dablina za Palangu, a obustavlja se i linija Vilnius–Stokholm.

Ватромет

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

Ryajaner navodi da kapacitete preusmjerava na aerodrome s nižim troškovima u Hrvatskoj, Maroku, Italiji, Švedskoj i Albaniji, gdje su aerodromske takse i ekološki porezi niži.

Dio ukinutih ruta preuzele su konkurentske aviokompanije, među njima Vueling, Binter, Iberia i Viz Er, što bi trebalo ublažiti posljedice po putnike, prenosi "Euronjuz".

Francuska: Porezi i nova ukidanja

Francuska je takođe pogođena rezovima za 2026. godinu. Tokom zime 2025. Rajaner je smanjio 750.000 sjedišta i ukinuo 25 ruta prema toj zemlji, obustavivši letove za Bergerac, Brive i Strazbur. Kao glavni razlog navodi se povećanje poreza na avio-saobraćaj.

Пензионери

Društvo

Koliko penzionera u Srpskoj koristi pravo na rad

U decembru je kompanija najavila da će od ljeta 2026. ponovo pokrenuti letove za Bergerac, nakon razgovora s vlastima, dok linije za Brive i Strazbur ostaju suspendovane.

Rajaner je upozorio na mogućnost dodatnih ukidanja. Komercijalni direktor Džejson Mekgines izjavio je za pariški magazin "Čelendžis" da bi kompanija mogla napustiti francuske regionalne aerodrome tokom ljeta 2026.

Već od 27. marta 2026. prekidaju se operacije na aerodromu Klermon-Ferand Overnj zbog ekoloških poreza. Trenutno se odatle leti za London, Porto i Fez.

Ukida se i linija Dablin–Rodez, ali ostaju letovi iz Londona (Stansted) i Brisela prema Rodezu.

Belgija: Milion manje sjedišta

U zimskom redu letenja 2026/27 Rajaner je uklonio 20 ruta i milion sjedišta iz Brisela i Šarlou.

Razlog je nova belgijska taksa na avio-saobraćaj, kojom se naknada povećava na 10 evra po putniku, uz mogućnost dodatnih lokalnih taksi u Šarlou.

Роберт Фицо

Svijet

Fico žestoko zaprijetio Zelenskom: Ako ti ne treba struja

Rezovi pogađaju destinacije poput Milana (Bergamo), Barselone, Lisabona, Rima (Ciampino), Krakova i Majorke. Kapacitet Rajanera u Belgiji smanjuje se za oko 22 odsto, uz povlačenje pet aviona iz baza u Zaventemu i Šarloau.

Kompanija je saopštila da bi ukidanje ove takse doprinijelo rastu prometa i turizma, dok bi zadržavanje poreza moglo dovesti do pada saobraćaja i rasta cijena karata.

Portugal: Azori bez Rajanera

Od kraja marta Rajaner ukida svih šest ruta prema i iz Azora, što će, prema procjenama, pogoditi oko 400.000 putnika godišnje. Time se kapacitet kompanije u Portugalu smanjuje za oko 22 posto, uključujući i operacije u Portu i Lisabonu.

Kao razlozi navode se povećane naknade za kontrolu vazdušnog saobraćaja koje naplaćuje operater ANA (Vinci), kao i evropski porezi, uključujući sistem trgovanja emisijama (ETS), koji posebno pogađa kraće letove prema Azorima i Madeiri, prenosi portal "Nezavisne".

облачно-временска прогноза

Društvo

Kada se očekuje toplije vrijeme?

Dodatno, uvedena je i nova putna taksa od dva evra po putniku, što Rajaner ocjenjuje nepovoljnim u odnosu na druge zemlje EU.

Kompanija tvrdi da ne postoji strategija za razvoj niskotarifne povezanosti s Azorima te poziva vladu da interveniše. Operater ANA odbacio je optužbe o zloupotrebi monopolskog položaja, navodeći da su takse na Azorima među nižima i da je dijalog otvoren.

