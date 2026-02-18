Logo
Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

ATV

ATV

18.02.2026

07:08

Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје
Foto: ATV

bog radova na elektromreži bez struje danas će, od devet do 14 časova, biti dio banjalučke ulice Šargovačka, kao i dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina i Kralja Aleksandra I Karađorđevića neće imati napajanja električnom energijom od devet do 14 časova.



