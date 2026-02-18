Logo
Usvojeni izvještaji o radu Pravobranilaštva Srpske i poslovanju IRB-a

18.02.2026

06:57

Усвојени извјештаји о раду Правобранилаштва Српске и пословању ИРБ-а
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2024. godinu, te izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Srpske i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Narodna skupština usvojila je odluku o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaluka u 2026. godini.

Винисијус Жуниор

Fudbal

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

Primljen je k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

Parlament Srpske primio je k znanju izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023. godinu.

Primljeni su k znanju i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.

удес камион аустрија

Svijet

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je, nakon što je apsolviran dnevni red, okončao rad 17. redovne sjednice parlamenta Republike Srpske.

