Malagurski za ATV: "Uvijek su Srbi krivi, svaki gest dobre volje sa srpske strane nikada nije bio dovoljan"

Uvijek su Srbi krivi, svaki gest dobre volje sa srpske strane nikada nije bio dovoljan. Uvijek je trebalo još nešto da se uradi. U ovoj promjeni geopolitičke okolnosti, srpska strana je shvatila da više nema smisla razgovarati i pokušavati da se nađe neki zajednički jezik kad je za dijaloge potrebno dvoje, a sa druge strane sagovornika nema, za ATV kaže Boris Malagurski srpsko-kanadski filmski režiser.

"Mislim da smo sada bliži ome da se ne dese neki lomovi. Prije nekoliko mjeseci je stvar bila krajnje nestabilna, dakle Kristijan Šmit koji po meni nema legitimitet da bude na toj funkciji, a i ne ponaša se dostojno te funkcije koja je stvorena da bi se održavao mir u Bosni i Hercegovini. On se ponašao sve samo ne onako kako njegova funkcija diktira, izazivajući konflikte da bi pokušao da opravda postojanje takve funkcije", kaže Boris Malagurski srpsko-kanadski filmski režiser.

Sve što sada radi visoki predstavnik služi tome da opravda njegovu funkciju, kako bi rekao da je potreban jer su narodi posvađani ne govoreći ko ih je posvađao, kaže Malagurski.

"U Dejtonskom sporazumu nema ništa od ovlaštenja koja su data u bonu, koja su više godina nakon Dejtonskog sporazuma, ne mogu da kažem ni usvojena ni donijeta nego su se prosto neke moćne Zapadne države u tom trenutku dogovorile da visoku predstavnik ima ta ovlaštenja bez ikakvog osnova. Oni su prosto rekli od sada će visoki predstavnik moći da smjenjuje demokratski izabrane političare, da donosi zakon, sve ono što je krajnje antidemokratski", dodaje Malagurski.

U demokratskim zemljama antidemokratsa moć

Demokratske zemlje su visokom predstavniku dale antidemokratske moći koje nemaju osnova ni u kakvom pravu. Radi se o kolonijalnim mjerama koje imaju za cilj da vječno drže Bosnu i Hercegovinu zavisnu od stranog diktata i u nemogućnosti da se na pravi način osamostali i funkcioniše onako kako bi svima odgovaralo, kaže srpsko-kanadski filmski režiser.

"Sarajevska politika koju vode bošnjačke, političke elite škodi najviše bošnjacima, a se samo Srbima i Hrvatima, gdje oni drže taj narod zarobljen u jednom mentalitetu iz 90-ih godina i očekuju od stranog faktora da po svaku cijenu stoji na njihovoj strani i da podržava sve što oni rade i u trenutku kada taj strani faktor nije toliko zainteresovan za bošnjačku agendu vidi se da su u potpunom rasulu i ne znaju šta da rade sa sobom", kaže Malagurski.

Predugo je pokušavano sa srpske stane da se pregovara, da se nađe neki zajednički jezik pri čemu je sve vrijeme Sarajevo razmišljalo u stilu 'nema veze šta oni žele, mi ćemo dobiti ono što hoćemo'. Preko priče o 90-im godinama su uspjeli da nametnu ideju da su Srbi problematični šta god da se desi, pojašnjava Malagurski.

Srbi su uvijek krivi

Preokret koji se dogodio u Republici Srpskoj, u situaciji u kojoj je veći di državnog vrha Republike Srpske bio pod sankcijama SAD-a nametnutih za vrijeme demokratskim administracija do toga da predstavnici Republike Srpske budu gosti na molitvenom doručku u Vašingtonu, Bijeloj kući da razgovaraju sa kongresmenima i senatorima je zaista nevjerovatan, naglašava Malagurksi.