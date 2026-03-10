Hegset: Danas će biti "najintenzivniji napad"

Ministar odbrane SAD Piter Hegset najavio je da će danas biti "najintenzivniji dan napada" od početka kampanje protiv Irana.

On je novinarima rekao da će SAD poslati do sada najveći broj lovaca i bombardera ka Iranu.

Hegset je naveo da je Iran u posljednja 24 časa ispalio najmanje projektila na dnevnoj bazi do sada.

Prema njegovim riječima, cilj operacije je uništavanje projektila, sjedišta namjenske industrije i Ratne mornarice Irana.