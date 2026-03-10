Iranci imaju "ponudu" za Arape i Evropljane: "Ako ovo urade, mogu kroz Hormuz!"

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će svakoj arapskoj ili evropskoj zemlji koja protjera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije biti odobrena "potpuna sloboda i ovlaštenje" za prolazak kroz Hormuški moreuz.

Hormuški moreuz, smješten između Irana te Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana, služi kao glavna kapija za izvoz nafte iz Perzijskog zaliva.

Otprilike petina svjetske nafte koja se transportuje morem prolazi kroz ovaj uski vodeni put, što ga čini jednom od najvažnijih tačaka za globalno energetsko tržište. Svaka prijetnja ili ograničenje u ovom moreuzu izaziva veliku zabrinutost i potrese na berzama.

Pritisak na vlade

Ovakav potez se tumači kao dio širih napora Teherana da izvrši pritisak na vlade da zauzmu politički stav protiv SAD i Izraela, usred eskalacije sukoba koji je region uvukao u širu konfrontaciju.

U odvojenom saopštenju IRGC je poručio da će oni odrediti kraj rata, odgovarajući tako na tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da bi se sukob mogao uskoro završiti.

"Mi smo ti koji će odrediti kraj rata", naglašeno je u saopštenju iranske garde.

Najnovije tenzije dolaze usred širenja sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a nakon pokretanja američkih i izraelskih vojnih operacija protiv iranskih ciljeva.

Predsjednik Tramp je opisao ovu kampanju kao neophodnu za uništavanje iranskih raketnih kapaciteta i bespilotnih letjelica, tvrdeći da je Teheran pripremao napade širom Bliskog istoka.

Tramp je obećao nastavak vojnog pritiska sve dok Iran ne bude potpuno poražen, iako je sugerisao da bi rat mogao biti relativno kratak ukoliko iransko rukovodstvo padne ili zatraži prekid vatre.