Netanjahu potvrdio da još traje operacija protiv Irana: "Lomimo njihove kosti"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da operacija protiv Irana još uvijek traje te da su dosad nanijeli ozbiljne udarce iranskom političkom i vjerskom vrhu.

Cilj su promjene odnosa

Tokom posjete Nacionalnom zdravstvenom operativnom centru u ponedjeljak naveče, Netanjahu je rekao da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog režima, uz poruku da budućnost Irana na kraju zavisi od samih građana te zemlje.

- Naša težnja je da pomognemo iranskom narodu da odbaci jaram tiranije. Na kraju, to zavisi od njih - rekao je Netanjahu.

Dodao je da su izraelske vojne akcije do sada već značajno oslabile iransko rukovodstvo.

- Nema sumnje da kroz akcije koje smo do sada preduzeli lomimo njihove kosti i još nismo završili - poručio je izraelski premijer.

Netanjahu je u svom obraćanju podsjetio i na izjave iz vremena Jomkipurskog rata, naglašavajući da trenutne operacije imaju za cilj dugoročnu promjenu odnosa snaga u regionu.

Stanje ratne pripravnosti

Prema njegovim riječima, eventualne promjene u Iranu bile bi moguće jedino uz podršku i djelovanje samog iranskog naroda.

- Ako uspijemo zajedno s iranskim narodom, donijećemo trajni kraj koliko god takve stvari u životu naroda mogu biti trajne. Donijećemo promjenu, a već sada donosimo ogromnu promjenu u položaju Izraela - rekao je Netanjahu.

On je takođe naglasio važnost odbrambenog segmenta tokom sukoba, pohvalivši otpornost izraelskih građana i zdravstvenog sistema.