Logo
Large banner

Netanjahu potvrdio da još traje operacija protiv Irana: "Lomimo njihove kosti"

Autor:

ATV

10.03.2026

11:11

Komentari:

0
Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da operacija protiv Irana još uvijek traje te da su dosad nanijeli ozbiljne udarce iranskom političkom i vjerskom vrhu.

Cilj su promjene odnosa

Tokom posjete Nacionalnom zdravstvenom operativnom centru u ponedjeljak naveče, Netanjahu je rekao da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog režima, uz poruku da budućnost Irana na kraju zavisi od samih građana te zemlje.

- Naša težnja je da pomognemo iranskom narodu da odbaci jaram tiranije. Na kraju, to zavisi od njih - rekao je Netanjahu.

Dodao je da su izraelske vojne akcije do sada već značajno oslabile iransko rukovodstvo.

- Nema sumnje da kroz akcije koje smo do sada preduzeli lomimo njihove kosti i još nismo završili - poručio je izraelski premijer.

Netanjahu je u svom obraćanju podsjetio i na izjave iz vremena Jomkipurskog rata, naglašavajući da trenutne operacije imaju za cilj dugoročnu promjenu odnosa snaga u regionu.

Stanje ratne pripravnosti

Prema njegovim riječima, eventualne promjene u Iranu bile bi moguće jedino uz podršku i djelovanje samog iranskog naroda.

- Ako uspijemo zajedno s iranskim narodom, donijećemo trajni kraj koliko god takve stvari u životu naroda mogu biti trajne. Donijećemo promjenu, a već sada donosimo ogromnu promjenu u položaju Izraela - rekao je Netanjahu.

On je takođe naglasio važnost odbrambenog segmenta tokom sukoba, pohvalivši otpornost izraelskih građana i zdravstvenog sistema.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авиони "судњег дана" већ у ваздуху: Америка се спрема за велики рат?

Svijet

Avioni "sudnjeg dana" već u vazduhu: Amerika se sprema za veliki rat?

1 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Amerikanci objavili šta su koristili i pogodili u operaciji protiv Irana

3 h

0
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

Svijet

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

3 h

0
САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

Svijet

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

13 h

0

Više iz rubrike

Џефри Епстин

Svijet

Ona je zadnja vidjela Epstina živog, godinu dana ranije imala sumnjive uplate novca

38 min

0
Авиони "судњег дана" већ у ваздуху: Америка се спрема за велики рат?

Svijet

Avioni "sudnjeg dana" već u vazduhu: Amerika se sprema za veliki rat?

1 h

0
Будимпешта забранила извоз сирове нафте

Svijet

Budimpešta zabranila izvoz sirove nafte

2 h

0
У Русији недавно спријечена убиства високих функционера

Svijet

U Rusiji nedavno spriječena ubistva visokih funkcionera

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner