U Rusiji su nedavno spriječena ubistva visokih funkcionera, kao i komandnog osoblja Oružanih snaga Rusije i Nacionalne garde Rusije, saopštio je predsjednik Nacionalnog antiterorističkog komiteta i direktor Federalne službe bezbjednosti Rusije (FSB) Aleksandar Bortnikov.

- Samo u posljednje vrijeme uspjeli smo da spriječimo čitav niz terorističkih napada visokog profila, uključujući ubistva na visoke vladine zvaničnike i komandni sastav Oružanih snaga i Ruske nacionalne garde - rekao je Bortnikov povodom 20-godišnjice Nacionalnog antiterorističkog komiteta.

On je istakao da je tokom 2025. godine uništeno 79 terorističkih ćelija, pritvoreno više od 2.500 bandita i njihovih saučesnika, a 27 militanata je likvidirano dok je pružalo oružani otpor.

Bortnikov je dodao da su u Rusiji takođe spriječene eksplozije bombi kućne izrade i pucnjave u javnom prevozu tokom gustog putničkog saobraćaja. Spriječeno je i dizanje u vazduh jedne višespratnice.

- Informacije objavljene u Međunarodnoj bazi podataka za borbu protiv terorizma, stvorene pod pokroviteljstvom Nacionalnog antiterorističkog komiteta, pomogle su ruskim partnerima da pronađu i pritvore više od stotinu stranih terorista i njihovih saučesnika - rekao je Bortnikov.

Kako je naveo, ovom bazom podataka služe se 74 obaveštajne agencije i bezbjednosni organi iz 55 zemalja Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike, kao i devet međunarodnih organizacija.

Prema njegovim riječima, jedinstveno iskustvo Rusije u borbi protiv terorizma traženo je ne samo unutar ZND i Šangajske organizacije za saradnju, već i u Savjetu bezbjednosti UN.

Prema njegovim riječima, kijevski režim i njegovi strani pokrovitelji u suštini su objavili pravi diverzantsko-teroristički rat Rusiji.

Ukrajinske obavještajne agencije i njihovi strani pokrovitelji su, planirajući terorističke napade protiv Rusije, očigledno izgubili osjećaj za realnost zbog svoje navodne svedozvoljenosti. Ovo predstavlja fundamentalno drugačiji, viši nivo terorističke prijetnje, ocijenio je Bortnikov. Kako je naveo, planirane terorističke operacije protiv Rusije postale su složenije, a nivo podrške njima se povećao.

- U suštini, protiv nas je objavljen pravi diverzantsko-teroristički rat, u kojem neprijatelj ne samo što pokušava da izvede ciljane napade, već i neselektivno napada civile raketama i dronovima - naglasio je Bortnikov.

On je dodao da je ovo pravi "drugi front" u ruskoj pozadini.

U takvoj situaciji, spriječavanje napada i brzo reagovanje na njih mogu se obaviti samo silom, oslanjajući se na obavještajne podatke, kontraobaveštajne podatke i rezultate istražnih operacija, objasnio je Bortnikov.

- Još jednom ću naglasiti: da nismo svojevremeno izgradili nacionalni sistem za borbu protiv terorizma, naš rad bi sada bio znatno otežan - ocijenio je on.

Saradnja Rusije sa Zapadom u borbi protiv terorizma biće obnovljena kada se zapadne elite neizbježno promjene i politika ustupi mjesto profesionalizmu, smatra Bortnikov.

Prema njegovim riječima, složena situacija u svijetu primorala je Rusiju na određena prilagođavanja u saradnji sa stranim partnerima u borbi protiv terorizma.

- Međutim, s obzirom na zajedničke terorističke izazove i pretnje, međunarodna saradnja u ovoj oblasti se razvija, prije svega sa našim kolegama iz zemalja globalnog Juga - naglasio je Bortnikov.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da je Nacionalni antiteroristički komitet, koji obilježava 20 godina postojanja, odigrao ključnu ulogu u razvoju u nacionalnog sistema za borbu protiv terorizma.

- Rad NAK-a ima poseban značaj u uslovima sve većih globalnih izazova i imajući u vidu da je u toku Specijalna vojna operacija - navodi se u Putinovoj čestitiki.

Putin je naglasio da je, u velikoj mjeri zahvaljujući profesionalizmu članova komiteta, poboljšana koordinacija djelovanja specijalnih službi i bezbjednosnih organa, kao i koordinacija federalnih i regionalnih organa vlasti u oblasti sprečavanja i borbe protiv terorizma.

Nacionalni antiteroristički komitet Rusije je međuresorno koordinaciono tijelo Rusije koje obezbjeđuje koordinaciju aktivnosti saveznih organa izvršne vlasti, organa izvršne vlasti sastavnih entiteta Ruske Federacije i lokalnih samouprava u borbi protiv terorizma. Osnovan je 2006. godine.