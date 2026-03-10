Dragan poginuo u teškoj nesreći: Sin potvrdio tragične vijesti

Dragan P. (62) poginuo je u nedjelju u selu Krnule kod Šapca, u saobraćajnoj nesreći, kada je, kako se sumnja izgubio kontrolu nad motociklom i sletio sa puta.

Saobraćajna nesreća se dogodila u nedjelju oko 11 sati u selu Krnule kod Šapca.

Dragan P. je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad motorom i sletio sa puta. Motociklista je tada zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mjesta, međutim, kako saznaje Blic, nesrećni čovjek je podlegao povredama.

"Bio je divan čovjek, bavio se stočarstvom"

Poznanik poginulog muškarca je za "Blic" ispričao da je Dragan bio uspješan poljoprivrednik i čovjek vedrog duha.

"Ovo je veliki šok za sve. Niko ne zna kako je izgubio kontrolu nad motorom. On je bio iskusan vozač i veoma je bio oprezan i odgovoran u vožnji. Dragan je bio vrlo pristojan i vedar čovjek. On je iz sela Brdarice. Na svom imanju je gajio stoku. Bio je uspješan stočar.

Draganov sin je na društvenim mrežama potvrdio vijest o ovoj tragediji i tom prilikom obavijestio porodicu i prijatelje da će njegov otac biti sahranjen u utorak.

Podsjetimo, prema nezvaničnim saznanjima, u ovoj nesreći nije učestvovalo drugo vozilo.