Umjesto Centru za besplatnu pravnu pomoć dobijene parnice uplaćivali sebi

U toku 2025. godine strankama koje je zastupao Centar za besplatnu pravnu pomoć dosuđeno je 58.892 KM troškova postupka, a naplaćeno je samo 9.570 KM, izjavio je Srni direktor Centra Milan Đuranović.

Đuranović očekuje da će se takvoj praksi stati u kraj nakon što Narodna skupština Republike Srpske usvoji Prijedlog dopune Zakona o parničnom postupku koji je na dnevnom redu naredne redovne sjednice.

"Centar za pružanje besplatne pravne pomoći dostavio je Ministarstvu pravde inicijativu za dopunu Zakona o parničnom postupku kojom je predloženo da se izmjene odredbe o troškovima parničnog postupka, te da se propiše obaveza dosuđivanja tih troškova Centru u slučaju dobijene parnice", rekao je Đuranović.

On je ukazao da trenutno ne postoje efikasni mehanizmi uz pomoć kojih bi Centar mogao uticati na korisnike besplatne pravne pomoći da dosuđene troškove naplate, a nakon toga i uplate u korist budžeta.

"Zato je Centar putem Pravobranilaštva Republike Srpske vodio postupke protiv stranaka koje naplate troškove parničnog postupka, ali ne žele da te troškove uplate na račun budžeta Republike Srpske, što za posljedicu, osim troškova potrebnih za njihovo zastupanje, ima dodatne finansijske troškove po budžet", naveo je Đuranović.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je ranije da je cilj dopuna da se propiše efikasan način naplate dosuđenih troškova sudskog postupka u kojima Centar za pružanje besplatne pravne pomoći zastupa stranku, a nema mehanizme kako bi osigurao da se naplate dosuđeni troškovi postupka, koji predstavljaju prihode od pružanja javnih usluga.

"Prema podacima iz prethodne godine, značajni iznosi po ovom osnovu nisu uplaćeni u budžet, jer nije postojao dovoljno jasan zakonski osnov da se korisnici obavežu na takvu uplatu", rekao je Selak.

Selak je napomenuo da usvajanje predložene dopune predstavlja preduslov za buduće izmjene i dopune Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

Na ovaj način, osim dodatne zaštitite budžeta, obezbijediće se uslovi za postizanje efikasnog funkcionisanja besplatne pravne pomoći, što do sada prema postojećoj regulativi nije bilo izvodljivo.