Selak: Zaštita srpske imovine u FBiH od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, ministri pravde usaglasili zajednički institucionalni rad

Danas je održan sastanak ministara pravde Republike Srpske Gorana Selaka, Federacije BiH Vedrana Škobića i BiH Davora Bunoze, na kojem su razmatrane aktuelne teme i izazovi u oblasti vladavine prava, funkcionisanja pravosudnih institucija i međusobne institucionalne saradnje.

Sastank je održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak je istakao da je Republika Srpska opredijeljena za institucionalni dijalog, zasnovan na međusobnom uvažavanju i poštovanju ustavnih nadležnosti. Naglasio je da svaki vid saradnje mora biti utemeljen na Dejtonskom ustavnom okviru, jer je očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske preduslov stabilnosti i pravne sigurnosti.

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o zakonodavnim aktivnostima i mogućnostima unapređenja pravnih sistema, sa posebnim osvrtom na efikasnost, odgovornost i profesionalnost u sistemu pravde.

“Kontinuiran dijalog je jedini put ka rješavanju otvorenih pitanja. Republika Srpska ima snažan institucionalni kapacitet i jasnu volju da učestvuje u razgovorima koji doprinose stabilnosti dejtonske BiH”, poručio je ministar pravde Republike Srpske.

Posebno je istaknuta potreba za dosljednom zaštitom imovinskih prava. Ministar Selak je naglasio da je za Republiku Srpsku od izuzetnog značaja zaštita imovine Srpske pravoslavne crkve i imovine srpskog naroda u Federaciji BiH.

“Republika Srpska dosljedno štiti pravo na ličnu i vjersku imovinu svih naroda koji žive na njenoj teritoriji, bez izuzetka. Vladavina prava mora biti jednaka za sve”, jasan je bio Selak.

Ministar pravde Federacije BiH Vedran Škobić podržao je potrebu za zaštitom imovinskih prava Srba i Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH, te najavio da će u narednom periodu primiti predstavnike srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve radi otvorenog razgovora o konkretnim pitanjima i mogućim rješenjima. Ocijenjeno je da institucionalni pristup predstavlja jedini održiv put ka rješavanju svih problema.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je poručio da je dijalog i saradnja svih nosilaca javnih funkcija i svih nivoa vlasti preduslov za napredak u BiH.

Sastanak je završen dogovorom o koordinaciji aktivnosti u narednom periodu, uz jasnu poruku da institucije moraju biti mjesto rješavanja problema, a ne produbljivanja političkih razlika.