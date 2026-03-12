Operacija Munja: Hakovano više od 369.000 uređaja u 163 zemlje

Evropol je u saradnji sa policijskim organima više država i uz podršku Evrodžasta sproveo međunarodnu operaciju "Munja", u kojoj je razbijena zlonamjerna proksi-usluga "SoksEskort", za koju se sumnja da je kompromitovala više od 369.000 rutera i pametnih uređaja povezanih na internet u 163 zemlje, saopštio je Evropol.

Tokom jučerašnje akcije, policija je ugasila i zaplenila 34 internet domena i 23 servera u sedam zemalja, dok su vlasti Sjedinjenih Američkih Država zamrzle oko 3,5 miliona dolara u kriptovalutama.

Zaraženi modemi koji su korišćeni za pružanje proksi-usluge isključeni su iz mreže, a nadležni organi će obavijestiti pogođene zemlje radi daljih istraga.

Istraga, pokrenuta u junu 2025. godine u okviru zajedničke sajber jedinice Evropola J-CAT, pokazala je da je formiran botnet zaraženih uređaja, uglavnom kućnih rutera, koji su korišćeni za različite kriminalne aktivnosti, uključujući ransomvare napade, DDoS napade i distribuciju materijala seksualnog zlostavljanja dece.

Kriminalna platforma nudila je plaćeni proksi-servis koji je korisnicima omogućavao pristup kompromitovanim IP adresama i prikrivanje sopstvenog identiteta na internetu.

Usluga se plaćala preko platforme koja je omogućavala anonimno plaćanje kriptovalutama, a procjenjuje se da je na taj način prikupljeno više od pet miliona evra.

U operaciji su učestvovale policijske i pravosudne službe iz Austrije, Bugarske, Francuske, Nemačke, Mađarske, Holandije, Rumunije i SAD.

Evropol je tokom akcije koordinisao razmenu informacija i analitičku podršku iz svog komandnog centra u Hagu.