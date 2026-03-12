Logo
Large banner

Moskva upozorava: Na pragu smo najveće energetske krize u istoriji

Izvor:

Agencije

12.03.2026

19:54

Komentari:

0
Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји
Foto: pexels/Lubov Tandit

Specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda direktnih investicija Kiril Dmitrijev najavio je početak najveće energetske krize u istoriji, povezane sa naglim rastom cijena nafte.

"I ovo je tek početak najveće energetske krize u istoriji", napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući tekst Fajnenšel tajmsa, u kojem se navodi da Rusija zahvaljujući naglom skoku cijena nafte ostvaruje dodatnih 150 miliona dolara prihoda dnevno.

Prema podacima sa berze, cijena nafte marke Brent sa isporukom u maju 2026. godine na londonskoj berzi ICE porasla je za više od 10odsto.

U 16:03 dostigla je 101,35 dolara za barel (+10,19 odsto), a u 16:08 porasla je na 101,43 dolara (+10,27 odsto). Istovremeno, fjučersi na naftu WTI sa isporukom u aprilu 2026. godine trgovali su se po cijeni od 96,52 dolara za barel (+10,62 odsto).

Policija

Svijet

Pucnjava kod sinagoge: Policija na terenu, napadač ubijen

Dmitrijev je ranije upozorio da se Evropi približava "cunami energetskog šoka" zbog odustajanja Evropske unije od ruskog prirodnog gasa.

Krajem januara Savjet EU konačno je odobrio zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (SPG) od 1. januara 2027. godine, kao i gasa koji se isporučuje gasovodima od 30. septembra 2027. godine.

Ograničenja će, međutim, početi da se uvode i ranije: uvoz tečnog prirodnog gasa po kratkoročnim ugovorima biće zabranjen od 25. aprila 2026, dok kratkoročni ugovori za isporuku gasa gasovodima moraju biti okončani do 17. juna 2026. godine.

Иран гађаo Јерусалим

Svijet

Iran gađao Jerusalim: Raketa pala kod Zida plača

Podijeli:

Tagovi :

Moskva

energetska kriza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Svijet

Pucnjava kod sinagoge: Policija na terenu, napadač ubijen

28 min

0
Иран гађаo Јерусалим

Svijet

Iran gađao Jerusalim: Raketa pala kod Zida plača

44 min

0
Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

Svijet

Muškarac otet, spaljen i silovan zbog 100.000 evra

1 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Apsurdno je

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

20

04

Sagi o banjalučkom parkingu nema kraja: Stanivuković najavljuje novu odluku

19

57

Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

19

54

Moskva upozorava: Na pragu smo najveće energetske krize u istoriji

19

50

Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner