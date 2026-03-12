Moskva upozorava: Na pragu smo najveće energetske krize u istoriji

Specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda direktnih investicija Kiril Dmitrijev najavio je početak najveće energetske krize u istoriji, povezane sa naglim rastom cijena nafte.

"I ovo je tek početak najveće energetske krize u istoriji", napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući tekst Fajnenšel tajmsa, u kojem se navodi da Rusija zahvaljujući naglom skoku cijena nafte ostvaruje dodatnih 150 miliona dolara prihoda dnevno.

Prema podacima sa berze, cijena nafte marke Brent sa isporukom u maju 2026. godine na londonskoj berzi ICE porasla je za više od 10odsto.

U 16:03 dostigla je 101,35 dolara za barel (+10,19 odsto), a u 16:08 porasla je na 101,43 dolara (+10,27 odsto). Istovremeno, fjučersi na naftu WTI sa isporukom u aprilu 2026. godine trgovali su se po cijeni od 96,52 dolara za barel (+10,62 odsto).

Svijet Pucnjava kod sinagoge: Policija na terenu, napadač ubijen

Dmitrijev je ranije upozorio da se Evropi približava "cunami energetskog šoka" zbog odustajanja Evropske unije od ruskog prirodnog gasa.

Krajem januara Savjet EU konačno je odobrio zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (SPG) od 1. januara 2027. godine, kao i gasa koji se isporučuje gasovodima od 30. septembra 2027. godine.

Ograničenja će, međutim, početi da se uvode i ranije: uvoz tečnog prirodnog gasa po kratkoročnim ugovorima biće zabranjen od 25. aprila 2026, dok kratkoročni ugovori za isporuku gasa gasovodima moraju biti okončani do 17. juna 2026. godine.