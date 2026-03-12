Iran gađao Jerusalim: Raketa pala kod Zida plača

Foto: Printscreen

Iranska raketa pala je u neposrednoj blizini Starog grada u Jerusalimu, nekoliko stotina metara od Zida plača, džamije Al-Aksa i Crkve Svetog groba, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ministarstvo je na "Iksu" objavilo video-snimak pogođenog mjesta na brdu Golgota, koje je značajno hrišćansko svetilište. "Zaštita života i bezbjednost svih vjernika je prioritet. Zato je molitva na svim svetim mjestima privremeno obustavljena", navode iz Ministarstva. #BREAKING: #Israel’s Foreign Ministry says Iranian missiles are targeting #Jerusalem.

One landed a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, #AlAqsa Mosque, and the Church of the Holy Sepulchre.

Prayers at all holy sites have been temporarily suspended for safety.… pic.twitter.com/FRDnRJmbGq — World 24 Live (@W24live) March 12, 2026

