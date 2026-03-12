Logo
Iran gađao Jerusalim: Raketa pala kod Zida plača

ATV

12.03.2026

Иран гађаo Јерусалим
Iranska raketa pala je u neposrednoj blizini Starog grada u Jerusalimu, nekoliko stotina metara od Zida plača, džamije Al-Aksa i Crkve Svetog groba, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ministarstvo je na "Iksu" objavilo video-snimak pogođenog mjesta na brdu Golgota, koje je značajno hrišćansko svetilište.

"Zaštita života i bezbjednost svih vjernika je prioritet. Zato je molitva na svim svetim mjestima privremeno obustavljena", navode iz Ministarstva.

