Iran gađao Jerusalim: Raketa pala kod Zida plača

Iranska raketa pala je u neposrednoj blizini Starog grada u Jerusalimu, nekoliko stotina metara od Zida plača, džamije Al-Aksa i Crkve Svetog groba, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova.
Ministarstvo je na "Iksu" objavilo video-snimak pogođenog mjesta na brdu Golgota, koje je značajno hrišćansko svetilište.
"Zaštita života i bezbjednost svih vjernika je prioritet. Zato je molitva na svim svetim mjestima privremeno obustavljena", navode iz Ministarstva.
#BREAKING: #Israel’s Foreign Ministry says Iranian missiles are targeting #Jerusalem.— World 24 Live (@W24live) March 12, 2026
One landed a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, #AlAqsa Mosque, and the Church of the Holy Sepulchre.
Prayers at all holy sites have been temporarily suspended for safety.… pic.twitter.com/FRDnRJmbGq
