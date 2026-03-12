Logo
Barselonin kamp za dječake i djevojčice stiže u Laktaše

12.03.2026

20:27

Kamp „Barsa akademija“ za dječake i djevojčice uzrasta od šest do 16 godina stiže u Laktaše.

U periodu od 21. do 26. juna polaznici će imati priliku da treniraju pod budnim okom trenera iz čuvene „La Masije“, a najuspješnije očekuje i odlazak u Barselonu u najpoznatiju fudbalsku školu na svijetu.

Barsina fudbalska škola tokom minulih godina iznjedrila je neke od najboljih fudbalera svih vremena. Od Ćavija, Inijeste, Lea Mesije, pa sve do današnjih zvijezda Lamina Jamala i Pedrija. Svi oni prošli su kroz ruke trenerskih mađioničara, a koncept koji daje rezultat biće na djelu i na predstojećem kampu.

Grad Laktaši ima dosta velikih sportskih dešavanja ove godine. Nakon juniorske Lige šampiona za košarkaše u aprilu, stiže i Barsin kamp početkom ljeta.

Prijave za kamp su otvorene, a broj mjesta je ograničen.

