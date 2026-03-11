Tragedija potresla sportski svijet: Preminuo mladi fudbaler Petar Vučinić

Petar Vučinić, bivši fudbaler Radničkog sa Novog Beograda, umro je u 23. godini, saopštio je fudbalski klub Mladost Omoljica.

Petar Vučinić je bio napadač koji je ponikao u Radničkom sa Novog Beograda, igrao je u Omladinskoj ligi Srbije gdje je postigao 12 golova na 25 mečeva.

Gledali smo ga i u Kupu Srbije gdje je na dva meča postigao dva pogotka protiv Loznice prije tri godine dok je nosio dres BASK-a.

U ovoj sezoni je bio član Mladosti iz Omoljice, koja je i saopštila vijest o njegovoj smrti.