Iran odustao od Svjetskog prvenstva u fudbalu, ko ide umjesto njih

Iran je odlučio odustati od nastupa na Svjetskom prvenstvu koje se kroz nekoliko mjeseci odražava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Iako je bilo govora da će Donald Trump, predsjednik Amerike, dati dozvolu da se iranskim predstavnicima izdaju vize za SAD-u, azijska selekcija je odlučila odustati od takmičenja.

Ministar sporta Irana, Ahmad Dojanmali, je poručio da Iranci neće nastupiti na Mundijalu.

Kako sada stvari stoje put SAD-a će UAE kao najbolja rangirana azijska selekcija koja je ostala bez Mundijala ili Irak koji nastupa u interkontinentalnom baražu.

Međutim, Iračani su u problemu jer se ne mogu prebaciti do Meksika pošto je vazdušni prostor iznad te zemlje zatvoren.

Dakle, na Mundijal umjesto Irana sigurno odlazi jedna azijska selekcija.

Ko god to bio biće u grupi s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.