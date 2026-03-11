Logo
Nevjerovatna scena: Primio 3 gola za 15 minuta, trener izbacio golmana

ATV

11.03.2026

07:29

Foto: Tanjug/AP/Jose Breton

Atlatiko Madrid razbio je Totenhem u osmini finala Lige šampiona sa 5:2. Meč je obilježio i nepopularan potez trenera Igora Tudora koji je već u 15 minutu zamijenio neiskusnog golmana Kinskija i u meč vratio Vikarija.

Prvi kiks mladi Kinski napravio je već u petom minutu kada se okliznuo prilikom dodavanje lopte, a onda su igrači Atletika brzo organizovali napad preko Ljorentea koji postiže gol za 1:0.

Klizav teren nije prijao ni ostalim igračima. Na polukontri Atletika poljednji igrač odbrane Totenhema se okliznuo i Kinskija prepustio Grizmanu koji ne griješi u 14. minutu - 2:0.

A, onda, potez za penziju. Kinski promašuje povratnu loptu saigrača i prepušta Alvarezu gol za prednost Atletika od 3:0.

Odmah nakon toga Igor Tudor ga je poslao u svlačionicu i na teren vratio iskusnog Vikarija.

Do kraja je Atletiko uspio da upakuje i dva gola Vikariju, a Totenhem je djelimično spasio obraz golovima Solanke i Poroa.

Marca: Tudor je "ubio" svog golmana

Tri primljena gola Antonina Kinskog (22) nisu odjeknula u javnost koliko kritika medija na račun Igora Tudora.

Kinski je prvi put u Ligi šampiona ove sezone zaigrao sinoć i već je to bilo veliko iznenađenje hrvatskog stručnjaka. Objasnio je da je tako htio skloniti s gola prvog golmana Vikarija jer je bio kritikovan u posljednje vrijeme. Naravno, ovaj potez mu je prisjeo već u 15. minutu utakmice.

List Marca piše da su navijači i ljubitelji fudbala šokirani i time što je Tudor tako rano zamijenio mladog golmana, a posebno činjenicom da ga poslije zamjene nije pozdravio ni utješio.

"Zamjena koja više govori o Tudoru, nego o njegovom golmanu"

Marca je takođe zaprepaštena ponašanjem prema njegovom golmanu. Komentar utakmice naslovili su sa: "Čovjek koji je započeo s Kinskim bio je isti onaj koji ga je kasnije "ubio": Tudor". U tekstu pišu da je ime Antonin Kinski već u istoriji Lige šampiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

