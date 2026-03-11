Poznato ko je naslijedio Epstonove milione

Kada je FBI izvršio raciju u njujorškoj vili Džefrija Epštajna u julu 2019. godine, na dan njegovog hapšenja zbog optužbi za trgovinu djecom, agenti su provalili u veliki sef.

Unutra su pronašli dijamante, gomile novca, pasoše i razne medije sa podacima. Ali nisu mogli da uklone predmete zbog naloga za hapšenje.

Kada su se vratili sa novom porudžbinom, sef je bio prazan. Prema dokumentima FBI-ja, Epštajnov računovođa Ričard Kan je navodno naredio osoblju da sadržaj sefa spakuje u dva kofera i dostavi ih na njegovu kućnu adresu. Kan je kasnije pristao da preda kofere, ali je odbio da otkrije ko mu je naredio da ih uzme, javlja BBC njuz .

Kan i Epštajnov dugogodišnji advokat Daren Indik sada su ključne ličnosti u upravljanju njegovom imovinom. Iako su praktično nepoznati široj javnosti, kao izvršioci Epštajnovog testamenta, oni kontrolišu Epštajnovu imovinu i dokumenta koja bi mogla da rasvetle njegovu mrežu.

Kongresno saslušanje

Zbog svojih uloga, obojica su pozvani da svjedoče pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma Kongresa SAD, koji istražuje Epštajnove afere i moguće saučesnike.

Kan bi trebalo da se pojavi pred odborom danas, dok je Indikovo svjedočenje zakazano za četvrtak, 19. mart.

Epštajn ih je imenovao za koizvršioce svog testamenta u avgustu 2019. godine, samo dva dana prije smrti u zatvoru dok je čekao suđenje. Izmenio je testament kako bi svu svoju imovinu prebacio u fond kojim će upravljati njih dvojica.

U toj ulozi, pregovarali su o nagodbama sa žrtvama. Prema uslovima nekih nagodbi, preživeli koji prihvate nadoknadu odustaju od bilo kakvih daljih tužbi protiv njih lično. Kada se svi zahtjevi riješe, mogli bi da dobiju desetine miliona dolara kao korisnici fondacije. Epštajnovo imanje je u vrijeme njegove smrti procjenjeno na oko 635 miliona dolara.

Optužbe žrtava i istražitelja

Jedna od Epštajnovih žrtava, koja je željela da ostane anonimna, rekla je za Bi-Bi-Si da Indik i Kan mogu dati ključne odgovore o njegovim poslovima. „Džefri je bio samo jedan čovjek. Nema šanse da je sve ovo sam mogao da prati“, rekla je ona.

Sudski dokumenti navode da su Indik i Kan imali ovlašćenje za potpisivanje skoro svih Epštajnovih računa i da su pomagali u vođenju brojnih njegovih kompanija, od kojih su neke, kako se tvrdi, služile kao paravan za operaciju trgovine ljudima.

Advokat Ričarda Kana negira optužbe, rekavši da su Epštajnove kompanije bile legitimna preduzeća sa urednim poreskim prijavama. Istražitelji takođe kažu da su dvojica muškaraca primala milione dolara na ime naknada i kredita od Epštajna, učestvovala u isplatama ženama i navodno pomagala u organizovanju brakova za žene iz inostranstva kako bi mogle da ostanu u Sjedinjenim Državama.

Kongresmen Suhas Subramanjam je za Bi-Bi-Si rekao da su Indik i Kan „među najboljim ljudima sa kojima se može razgovarati“ kako bi se razumijeli Epštajnovi poslovi. Njihovi advokati naglašavaju da protiv njih nikada nije podneta krivična prijava.

Ljudi od novca

Prema sudskim dokumentima koje su podnijela Američka Devičanska Ostrva (USVI), Indike i Kan su pomogli Epštajnu da upravlja oko 140 bankovnih računa. U jednom slučaju, njujorška dizajnerska firma koju je vodio Kan navodno je bila deo mreže za usmjeravanje novca žrtvama i regruterima.

Tužba Američkih Devičanskih Ostrva protiv Epštajnovog imanja i dva saradnika završena je nagodbom 2022. godine. Imanje je pristalo da plati više od 105 miliona dolara i preda polovinu prihoda od prodaje jednog od Epštajnovih privatnih ostrva.

U dokumentima se takođe navodi da je Indik navodno podigao gotovinu na način osmišljen da izbjegne mehanizme banke za prijavljivanje sumnjivih transakcija. Tokom dve godine, navodno, unovčio je čekove u vrijednosti od 7.500 dolara 45 puta, što je iznos ispod praga banke za dodatne čekove.

Između 2011. i 2019. godine, Epštajn i njegove kompanije su platili Indiku oko 16 miliona dolara, a Kanu oko 10 miliona dolara.

Prisilni brakovi

U tužbi Američkih Devičanskih Vrhova takođe se navodi da je Epštajn podsticao neke žene iz inostranstva da se udaju za američke državljane kako bi stekle pravo boravka u SAD. Nakon osude 2008. godine, fokusirao se na regrutovanje žena iz Istočne Evrope, koje su, prema dokumentima, bile ranjivije i zavisnije.

U jednom imejlu iz 2013. godine, Epštajn je napisao ženi da bi „istopolni brak bio najbrži put do zelene karte“. Istražitelji kažu da su Indike i Kan pomogli u sklapanju najmanje tri takva braka. U jednom slučaju, američka žrtva je bila priorana na brak kako bi druga žena izbjegla deportaciju.

Advokati obojice negiraju tvrdnje da su svesno učestvovali u bilo kakvoj prevari.

Rješavanje nasljeđa

Indike i Kan su se 2020. godine složili da osnuju Program nadoknade štete žrtvama Džefrija Epštajna (EVCP), kojim je upravljao nezavisni poverenik. Ukupno 136 žena je dobilo 121 milion dolara nadoknade, dok je dodatnih 59 zahtjeva rješeno za 48 miliona dolara.

Prošlog mjeseca, Epštajnovo imanje je pristalo da isplati do 35 miliona dolara žrtvama koje nisu bile uključene u šemu i koje su lično tužile Indika i Kana. Pre njihovog svedočenja pred Kongresom, Indikov advokat je rekao da će obojica sarađivati sa odborom i pokušati da razjasne činjenice o svojim ulogama.

Anonimna žrtva je rekla za BBC da se nada da će konačno biti dobijeni odgovori. „Kada govorite o ovim ogromnim sumama novca, postavlja se pitanje da li je novac veći od potrebe da se uradi ispravna stvar.“