Pogođena stambena zgrada u centru Bejruta; Presretnute rakete u Kataru

Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve. Tokom noći pogođena je stambena zgrada u centru Bejruta. Katarske vlasti saopštile su da su presrele rakete u svom vazdušnom prostoru.

Katar presreo rakete

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da je vojska te zemlje presretnula rakete koje su ispaljene na zemlje Zaliva, prenosi Al Džazira.

- Bezbjednosna prijetnja je eliminisana, situacija je normalizovana - navodi se u saopštenju katarskog ministarstva.

IDF: Iran ispalio novu seriju raketa prema Izraelu

Izraelska vojska saopštila je da je Iran tokom noći ispalio novu seriju raketa prema Izraelu, zbog čega su se oglasile sirene u centralnom dijelu zemlje, prenosi Tajms of Izrael.

Libanski mediji: Izrael pogodio stambenu zgradu u centru Bejruta, nema podataka o žrtvama

Izraelske snage su tokom noći pogodile stambenu zgradu u centru Bejruta, prenose libanski državni mediji, javlja Rojters.

Na fotografijama koje su prenijele agencije vidi se kako je oštećena zgrada u naselju Ajša Bakar, ali i dalje nema informacijama o žrtvama.

U izraelskom napadu potpuno su uništena dva sprata stambene zgrade u centru Bejruta, jedan iznad drugog, a ekipe za hitne intervencije su na licu mjesta i pokušavaju da ugase požar, prenosi Al Džazira.

Za sada nije poznato ko je bio meta napada, koji se dogodio u gusto naseljenom naselju bez prethodnog upozorenja.