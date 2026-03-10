Logo
Neviđeno u modernom ratovanju: Jedan vojnik držao položaj 68 dana

Autor:

ATV

10.03.2026

23:38

Foto: Tanjug/AP

Vladimir Putin, predsjednik Rusije, odlikovaće Sergeja Jaraševa (21), ruskog vojnika koji je sam 68 dana držao položaje u oblasti naselja Grišino na krasnoarmejskom pravcu.

Saopštio je to Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, nakon što se Putin ranije danas, 10. marta, sastao sa liderom Donjecke Narodne Republike Denisom Pušilinom.

Pušilin je Putina informisao o ovom podvigu ruskog vojnika i zamolio ga da bude nagrađen.

Pušilin je rekao da saborci Jaraševa nisu mogli nikako da dođu do njega, već su mu uz pomoć dronova dostavljali municiju i hranu.

Putin naložio dodjelu zvijezde

Ruski predsjednik je nakon ovog razgovora zatražio detaljan izvještaj od Ministarstva odbrane Rusije i potom naložio da se pripremi ukaz o dodjeli zvijezde "Heroja Rusije" hrabrom vojniku.

Mladi Sergej Jarašev trenutno se nalazi u bolnici, gdje se oporavlja nakon teške operacije amputacije oba stopala, prenosi RT Balkan.

Rusija

Ukrajina

