Logo
Large banner

Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

Autor:

ATV

10.03.2026

23:15

Komentari:

0
Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

Nekoliko putnika je poginulo, a više ih je povrijeđeno u požaru koji je u utorak, 10. marta, zahvatio autobus u centru švajcarskog grada Sjetr, saopštila je kantonalna policija.

Jednog od teže povrijeđenih putnika do bolnice je prevezao helikopter lokalne kompanije.

liban

Svijet

Izrael objavio snimak: Ubijen jedan od lidera Hezbolaha

Portparol policije rekao je da je u toku istraga nakon koje će biti poznato više detalja, prenosi švajcarski javni medijski servis.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

autobus

Švajcarska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Svijet

Izrael objavio snimak: Ubijen jedan od lidera Hezbolaha

1 h

0
Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

Svijet

Balkanac se preselio u zemlju bolju od Njemačke: "Plate duplo veće"

1 h

0
Болница Добој-операција

Svijet

Operisali joj pogrešan dio tijela, pa sud presudio protiv nje

1 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Od rezultata izbora zavisi da li će Vlada čuvati zemlju od sukoba

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Neviđeno u modernom ratovanju: Jedan vojnik držao položaj 68 dana

23

32

Aleksa Avramović raširio šal sa natpisom posvećenim BiH

23

26

Ponovo se pojavilo stvorenje sudnjeg dana: Objavljen dramatičan snimak

23

20

Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

23

15

Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner