Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

Nekoliko putnika je poginulo, a više ih je povrijeđeno u požaru koji je u utorak, 10. marta, zahvatio autobus u centru švajcarskog grada Sjetr, saopštila je kantonalna policija.
Jednog od teže povrijeđenih putnika do bolnice je prevezao helikopter lokalne kompanije.
Portparol policije rekao je da je u toku istraga nakon koje će biti poznato više detalja, prenosi švajcarski javni medijski servis.
