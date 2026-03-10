Logo
Large banner

Aleksa Avramović raširio šal sa natpisom posvećenim BiH

Autor:

ATV

10.03.2026

23:32

Komentari:

0
Аврамовић послао поруку Сарајелијама
Foto: Screenshot

Košarkaši Dubaija su proživjeli pravi pakao, sve zbog rata koji se proširio upravo i do Emirata, pa igrači i cijeli klub morali da se presele u Sarajevo, gdje će do prekida sukoba igrati svoje utakmice.

Prvi meč Dubaija zakazan je za 12. mart u okviru 31. kola Evrolige protiv Baskonije.

zemlja planeta

Zanimljivosti

Ponovo se pojavilo stvorenje sudnjeg dana: Objavljen dramatičan snimak

Nisu još igrali na novom "domaćem" terenu, pa je tako Aleksa Avramović sa šalom "igraj Bosno" odlučio da pozove publiku iz komšiluka da gleda meč Evrolige i bodri Dubai, piše "Telegraf".

"Svim ljubiteljima košarke u Bosni i Sarajevu, pozvao bih vas da nas podržite u veoma važnoj utakmici protiv Baskonije u četvrtak. Veliki pozdrav za sve vas Sarajlije", vidimo se u "Zetri".

Џејла Рамовић-04092025

Scena

Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

Podsjetimo, Dubai se nalazi na poziciji broj 11 sa 15 pobjeda, dok je samo korak iza Panatinaikosa i Monaka koji imaju i utakmicu viška, pa im duel sa španskim timom predstavlja jednu od sedam meč lopti koliko će imati za plasman u plej-in, što bi ostavilo mogućnost da relativno novi tim u svjetskoj košarci i dalje može da mašta o tronu Evrolige.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksa Avramović

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

НБА папрено казнила Дончића

Košarka

NBA papreno kaznila Dončića

4 h

0
Жријеб Лакташи

Košarka

Juniorska liga šampiona stiže u Laktaše: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

5 h

0
Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

Košarka

Ispisuje istoriju: Još jedan rekord Nikole Jokića

6 h

0
Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Košarka

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Neviđeno u modernom ratovanju: Jedan vojnik držao položaj 68 dana

23

32

Aleksa Avramović raširio šal sa natpisom posvećenim BiH

23

26

Ponovo se pojavilo stvorenje sudnjeg dana: Objavljen dramatičan snimak

23

20

Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

23

15

Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner