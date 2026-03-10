Aleksa Avramović raširio šal sa natpisom posvećenim BiH

Autor:ATV
Košarkaši Dubaija su proživjeli pravi pakao, sve zbog rata koji se proširio upravo i do Emirata, pa igrači i cijeli klub morali da se presele u Sarajevo, gdje će do prekida sukoba igrati svoje utakmice.
Prvi meč Dubaija zakazan je za 12. mart u okviru 31. kola Evrolige protiv Baskonije.
Nisu još igrali na novom "domaćem" terenu, pa je tako Aleksa Avramović sa šalom "igraj Bosno" odlučio da pozove publiku iz komšiluka da gleda meč Evrolige i bodri Dubai, piše "Telegraf".
"Svim ljubiteljima košarke u Bosni i Sarajevu, pozvao bih vas da nas podržite u veoma važnoj utakmici protiv Baskonije u četvrtak. Veliki pozdrav za sve vas Sarajlije", vidimo se u "Zetri".
Podsjetimo, Dubai se nalazi na poziciji broj 11 sa 15 pobjeda, dok je samo korak iza Panatinaikosa i Monaka koji imaju i utakmicu viška, pa im duel sa španskim timom predstavlja jednu od sedam meč lopti koliko će imati za plasman u plej-in, što bi ostavilo mogućnost da relativno novi tim u svjetskoj košarci i dalje može da mašta o tronu Evrolige.
