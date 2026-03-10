Logo
Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

ATV

10.03.2026

11:26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом
Foto: ATV

U Laktašima je održan žrijeb, kojim su određene grupe za turnir juniorske FIBA Lige šampiona.

12 ekipe podijeljeno je u četiri grupe.

Grupa A

Koretek Ostende

Bnei Herclija

Nimburk

Grupa B

Igokea

Ludvigsburg

Sabah

Grupa C

Ritas

Galatasaraj

Oldenburg

Grupa D

Tofaš

Telekom Bon

Spartak

Turnir se igra od 7. do 12. aprila

FIBA Liga šampiona

Komentari (0)
