Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

Foto: ATV

U Laktašima je održan žrijeb, kojim su određene grupe za turnir juniorske FIBA Lige šampiona.

12 ekipe podijeljeno je u četiri grupe. Grupa A Koretek Ostende Bnei Herclija Nimburk Grupa B Igokea Ludvigsburg Sabah Grupa C Ritas Galatasaraj Oldenburg Grupa D Tofaš Telekom Bon Spartak Turnir se igra od 7. do 12. aprila

