Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

Autor:ATV
10.03.2026
11:26
Komentari:0
U Laktašima je održan žrijeb, kojim su određene grupe za turnir juniorske FIBA Lige šampiona.
12 ekipe podijeljeno je u četiri grupe.
Koretek Ostende
Bnei Herclija
Nimburk
Igokea
Ludvigsburg
Sabah
Ritas
Galatasaraj
Oldenburg
Tofaš
Telekom Bon
Spartak
Turnir se igra od 7. do 12. aprila
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
43
11
33
11
26
11
24
11
22
Trenutno na programu