Logo
Large banner

Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota je šta radi ovaj NBA igrač

Autor:

ATV

10.03.2026

07:24

Komentari:

0
Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч
Foto: Tanjug / AP / Gerald Leong

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je nadomak senzacionalne pobjede Denvera na gostovanju Oklahomi, međutim nakon što je Somborac postigao četiri poena u jednom napadu za izjednačenje, uzvratio mu je Šej Gildžes-Aleksander i trojkom na dvije sekunde do kraja donio je pobjedu Tanderima - 129:126.

Gledali smo zaista sjajan meč sa spektakularnom završnicom, a nažalost i ovoga puta u duelu Oklahome i Denvera vidjeli smo nesportski potez Lua Dorta koji je opet udario Nikolu Jokića.

Јокић Никола НБА

Košarka

Majstor ovog sporta: Jokić oborio NBA rekord star 65 godina

Prije nekoliko dana mu je podmetnuo nogu, dok je ovoga puta "isturio lakat" dok je postavljao blok, tako da je Jokić pao na parket i uhvatio se za lice, dok se Kanađanin pravio da se ništa nije dogodilo. Srećom, postoje usporeni snimci i sudije su brzo i lako mogle da utvrde da se radi o nesportskom potezu.

Izgleda da ovo nije dovoljno i NBA liga će morati da pronađe druge načine da zaštiti Nikolu Jokića od igrača poput Lua Dorta koji ne prezaju ni od čega, samo da vas zaustave - pa makar i po cijenu namjernog povređivanja

.

Nije ovaj potez doduše mnogo poremetio Nikolu Jokića koji je susret završio sa 32 poena (12/19 iz igre), 14 skokova i 13 asistencija, kao i jednom blokadom. Uz njega je zaista odličan bio Tim Hardavej sa 28, povratnik Aron Gordon je ubacio 23, a Džamal Marej još 21 poen, uz slabe procente šuta.

Никола Јокић

Košarka

Nikola Jokić je heroj NBA: Džoker naučio siledžiju pameti

Što se tiče Oklahome, Šej Gildžes-Aleksander je ubacio 35 poena, imao je 15 asistencija i devet skokova, pa je tako izjednačio rekord Vilta Čemberlena sa 125 mečeva u nizu sa minimum 20 poena.

Uz njega je vrhunski meč odigrao centar Džejlin Vilijams sa 29 poena i 12 skokova, a Adžej Mičel je dodao 24, prenosi Mondo.

NBA rezultati 10. mart

Klivlend - Filadelfija 115:101

Bruklin - Memfis 126:115

Oklahoma - Denver 129:126

Juta - Golden Stejt 119-116

L.A. Klipers - Njujork 126:118

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Lu Dort

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Никола Јокић-Денвер

Košarka

Prljavi potezi u NBA: Umalo izbila tuča, Jokić reagovao

1 sedm

0
Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

Košarka

Oglasio se Nikola Jokić poslije incidenta na utakmici

1 sedm

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić spasio Denver, Marej ubacio 45 poena

1 sedm

0
Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

Košarka

Jokić objasnio kako je promijenio odluku sudija: "Rampa" o kojoj će se pričati

1 sedm

0

Više iz rubrike

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Košarka

Majstor ovog sporta: Jokić oborio NBA rekord star 65 godina

1 h

0
Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Košarka

Nikola Jokić otkrio koja ga pjesma uvijek rasplače: "Suze tekle kao kiša"

23 h

0
Партизан понизио Босну усред Сарајева

Košarka

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

1 d

0
Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

Košarka

Prvenstvo BiH: Poraz Studenta u Aleksandrovcu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

07

Amerikanci objavili šta su koristili i pogodili u operaciji protiv Irana

08

05

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

08

04

"Imam problem, frustrira me": Đoković na srpskom otkrio šta ga muči, sad je sve jasno

08

00

Transformacija Soraje mnoge šokira i dan danas: Nekada razmak između zuba, a danas milioni i obrve kao gusjenice

07

51

Pjevačica trudna zarobljena na Tajlandu: Upali smo u finansijsku rupicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner