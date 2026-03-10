Logo
Majstor ovog sporta: Jokić oborio NBA rekord star 65 godina

Autor:

ATV

10.03.2026

07:09

Foto: Tanjug / AP / Gerald Leong

Nikola Jokić je ponovo ispisao istoriju NBA. Srpski centar stigao je do 323. utakmice u karijeri sa najmanje 20 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je prestigao legendarnog Karima Abdula Džabara i postavio novi rekord u posljednjih 65 godina.

Do velikog dostignuća Jokić je stigao u dramatičnom duelu između Denvera i Oklahome. Srpski as je meč završio sa tripl-dabl učinkom od 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, ali je Denver ipak poražen rezultatom 129:126.

Junak utakmice bio je Šej Gildžus-Aleksander koji je trojkom dvije sekunde prije kraja donio pobjedu Oklahomi, dok je Jokić prethodno pogodio šut za izjednačenje i tako dodatno podigao dramu u završnici.

Zanimljivo, i sam Šej je u ovom meču izjednačio rekord još jedne NBA legende, a riječ je o Viltu Čemberlenu.

Podsjećamo, ovo je bio 188. tripl-dabl srpskog centra, koji se nalazi na drugom mjestu vječne liste. Na vrhu je Rasel Vestbruk koji je juče "upisao" 208. tripl-dabl.

