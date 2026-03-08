Logo
Jokić: Nisam navijao za Partizan

Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/Tyler Tate

Srpski košarkaš Nikola Jokić prisetio se fotografije sa Novicom Veličkovićem.

Jokić, tada klinac, fotografisao se sa igračem Partizana nakon velike pobjede nad Makabijem.

Nikola kaže da je bio veliki obožavatelj Veličkovića, koji mu je kasnije bio i saigrač u Megi.

"Veličkovića sam obožavao. Kad je Makabi dobio Partizan, imao sam sliku sa Novicom. Ja sam u stvari navijao za njega. Ne navijam ni tada ni sad ni za koga. Imao sam Bobija, koji je već imao neku malu karijeru za sobom do tada. I dan-danas smo jako dobri. Vidiš kako treba, kako su uspeli, koji su pokazali da igraju na visokom nivou", rekao je Jokić u podkastu "X&O's chat".

Nikola Jokić

