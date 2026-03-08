Jokić: Nisam navijao za Partizan

Jokić, tada klinac, fotografisao se sa igračem Partizana nakon velike pobjede nad Makabijem.

Nikola kaže da je bio veliki obožavatelj Veličkovića, koji mu je kasnije bio i saigrač u Megi.

"Veličkovića sam obožavao. Kad je Makabi dobio Partizan, imao sam sliku sa Novicom. Ja sam u stvari navijao za njega. Ne navijam ni tada ni sad ni za koga. Imao sam Bobija, koji je već imao neku malu karijeru za sobom do tada. I dan-danas smo jako dobri. Vidiš kako treba, kako su uspeli, koji su pokazali da igraju na visokom nivou", rekao je Jokić u podkastu "X&O's chat".