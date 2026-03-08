Logo
Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Izvor:

B92

08.03.2026

11:05

Komentari:

0
Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан
Foto: Tanjug / AP / Julio Cortez

Novak Đoković ponovo je bio raspoložen za razgovor sa novinarima poslije pobjede u drugom kolu Indijan Velsa, a jedno od pitanja odnosilo se na njegovog dobrog prijatelja i reprezentativnog kolegu iz svijeta sporta.

Najbolji teniser svih vremena poznat je po prijateljstvima sa brojnim srpskim sportistima, a među njima je i košarkaš Bogdan Bogdanović, član Los Anđeles Klipersa.

Novinare je zanimalo da li Đoković ima informacije o potencijalnom povratku Bogdanovića u Partizan.

Srpski teniser je priznao da o tome nije razgovarao sa njim, ali vjeruje da bi takav rasplet bio logičan.

"Informacije nemam, nisam ga pitao, ali poznavajući njega vjerujem da će željeti da karijeru završi u svom voljenom klubu. Ja bih to volio da vidim, mislim da bismo svi to voljeli, ali svakako da i on i naši košarkaši gledaju da iskoriste što više vremena u NBA ligi, iz više razloga je to dobro za njih, ali kada dođe vrijeme, ja sam siguran da će on željeti da se vrati u Partizan", zaključio je Đoković.

Podsjetimo, u noći između subote i nedjelje Klipersi su upisali trijumf nad ekipom Memfis Grizlisa rezultatom 123:120, a kapiten srpske košarkaške reprezentacije Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio ni minut na parketu.

Bogdan Bogdanović

Novak Đoković

KK Partizan

Komentari (0)
