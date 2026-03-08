Logo
Velika borba: Novak Đoković se nakon preokreta plasirao u treće kolo Indijan Velsa

08.03.2026

Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Foto: Tanjug/AP

Srpski teniser Novak Đoković poslije preokreta se plasirao u treće kolo Indijan Velsa.

Petostruki osvajač ovog turnira je savladao Kamila Majhšaka – 4:6, 6:1, 6:2.

Bio je ovo prvi međusobni duel Srbina i Poljaka, a Novakov naredni rival biće Aleksandar Kovačević.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković saznao sa kim igra ako prođe Poljaka

Sa Amerikancem srpskog porijekla igrao je dosad samo jednom, na Rolan Garosu 2023, kada je i slavio.

Problemi u prvom setu

Đoković je imao dosta problema sa Majhšakom, 57. na svijetu, naročito u prvom, ali i odlučujućem setu.

Nije Novak ušao u meč kako treba, uprkos vinerima iz forhenda u prvom gemu susreta.

Poljak je do prvog brejka stigao uz dosta sreće i pomoći mreže, da bi onda bez izgubljenog poena potvrdio brejk.

Propustio je Đoković ubrzo i prvu brejk loptu, da bi kazna stigla ekspresno, tako da mu je Majhšak u petom gemu opet oduzeo servis, sačekavši duplu grešku, a onda i odigravši forhend viner.

Đoković se nakon toga malo trgao, vratio jedan brejk, a onda imao i tri vezane šanse za potpuni povratak.

Nažalost, nije ih iskoristio. Riterni nisu bili na nivou, Majhšaka je opet krenuo servis, pa je Poljak posle 43 minuta igre iskoristio drugu set loptu i poveo na ovom meču.

Drugi set i druga priča

Nakon brejka na startu nastavka lakše se disalo, iako je Majhšak propustio još dvije brejk lopte ubrzo.

Opustio se u međuvremenu, forhendima krenuo da "rastura" sa osnovne linije i potom napravio dupli brejk.

Komplikovao je u završnici ovog perioda, spasao jednu brejk loptu, prije nego što je iskoristio petu set loptu i tako uveo meč u odlučujući period.

Tvrd početak trećeg seta, a onda i brejk Novaka u petom gemu, u kom je iskoristio treću šansu, proslavljajući vrlo glasno.

Nastavljena je borba i u nastavku, viđen je 10-minutni, maratonski gem, u kom je Novak stigao do još jednog brejka, kojim je potvrdio ovaj trijumf.

