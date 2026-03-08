Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran mora da uzvrati na napade i da je pogrešno protumačena njegova jučerašnja izjava o suspendovanju udara na susjedne zemlje.

Pezeškijan je rekao iranskoj državnoj televiziji da je izjavu pogrešno protumačio neprijatelj koji "želi da posije" podjele sa susjedima.

"Više puta je rečeno da smo mi braća i da moramo da imamo dobre odnose sa susjedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa susjednim zemljama ili da želimo da uznemirimo njihove narode", rekao je iranski predsjednik.

Iran je juče, nakon Pezeškijanove objave, nastavio udare na Bahrein, Oman, Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate.