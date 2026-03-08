Logo
Large banner

Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

Izvor:

SRNA

08.03.2026

08:37

Komentari:

0
Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran mora da uzvrati na napade i da je pogrešno protumačena njegova jučerašnja izjava o suspendovanju udara na susjedne zemlje.

Pezeškijan je rekao iranskoj državnoj televiziji da je izjavu pogrešno protumačio neprijatelj koji "želi da posije" podjele sa susjedima.

"Više puta je rečeno da smo mi braća i da moramo da imamo dobre odnose sa susjedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa susjednim zemljama ili da želimo da uznemirimo njihove narode", rekao je iranski predsjednik.

Iran je juče, nakon Pezeškijanove objave, nastavio udare na Bahrein, Oman, Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate.

Podijeli:

Tagovi :

Masud Pezeškijan

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прво обраћање Пезешкијана након смрти ајатолаха: Разочараћемо непријатеље, уништавамо њихове базе

Svijet

Prvo obraćanje Pezeškijana nakon smrti ajatolaha: Razočaraćemo neprijatelje, uništavamo njihove baze

6 d

0
Сарајево

BiH

Sarajevska policija zabranila skup podrške Iranu: "Dodvoravate se kršćanskom Zapadu"

1 d

2
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp poslao oštru poruku Teheranu: Neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje!

1 d

0
Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

Svijet

Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

1 d

0

Više iz rubrike

Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција

Svijet

Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

3 h

0
Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Svijet

Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

3 h

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Svijet

Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

13 h

0
Смијењена министарка добила нову функцију

Svijet

Smijenjena ministarka dobila novu funkciju

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner