Teheran potpuno prekriven oblacima, pada i crna kiša, ima mrtvih

Autor:

ATV

08.03.2026

09:38

Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Iranski državni mediji objavili su informaciju da su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael sinoć napali pet naftnih postrojenja u i blizu Teherana te da su u napadima poginule četiri osobe.

Jutro nakon ovih napada, Teheran je potpuno prekriven oblacima, a pada i crna kiša.

Техеран складиште нафте

Svijet

Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

"Sinoć su neprijateljski avioni napali četiri skladišta nafte i centar za transport naftnih derivata u Teheranu i Alborzu", rekao je za državnu televiziju izvršni direktor Nacionalne iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata, Keramat Veyskaram.

Техеран Иран
Teheran Iran

Veyskaram je kazao da su u napadu poginula dva radnika na postrojenjima i dvije osobe koje su upravljale tankerima za naftu.

Техеран складиште нафте

Svijet

Gori Teheran: Izrael pogodio skladište nafte, objavljen snimak

Iranski državni mediji navode da su postrojenja oštećena, ali da su požari stavljeni pod kontrolu.

Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju velike požare u Teheranu kao rezultat napada.

Иран Техеран напад

BiH

Osoblje ambasade BiH u Teheranu napustilo Iran

Gotovo 10 miliona stanovnika Teherana probudilo se jutros u gradu prekrivenim gustim crnim oblacima nakon napada, izvijestio je CNN iz iranskog glavnog grada.

"Možete vidjeti da je kiša, kišnica zapravo crna - takođe, čini se, zasićena uljem. Dakle, to je ono što pada jutros, ova vrsta kiše pune nafte koju upravo sada imamo na iransku prestolnicu, nakon što su se napadi dogodili.", navodi CNN.

Izraelska vojska saopštila je da je napala pogone za gorivo u Teheranu koji distribuiraju gorivo "različitim potrošačima, uključujući vojne subjekte u Iranu".

"Ovo je značajan udar koji predstavlja dodatni korak u produbljivanju štete na vojnoj infrastrukturi iranskog terorističkog režima", navodi se u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Veyskarami je istakao da iranska skladišta nafte imaju dovoljne rezerve benzina.

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

