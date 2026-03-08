Teheran potpuno prekriven oblacima, pada i crna kiša, ima mrtvih

Iranski državni mediji objavili su informaciju da su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael sinoć napali pet naftnih postrojenja u i blizu Teherana te da su u napadima poginule četiri osobe.

Jutro nakon ovih napada, Teheran je potpuno prekriven oblacima, a pada i crna kiša.

"Sinoć su neprijateljski avioni napali četiri skladišta nafte i centar za transport naftnih derivata u Teheranu i Alborzu", rekao je za državnu televiziju izvršni direktor Nacionalne iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata, Keramat Veyskaram.

Veyskaram je kazao da su u napadu poginula dva radnika na postrojenjima i dvije osobe koje su upravljale tankerima za naftu.

Iranski državni mediji navode da su postrojenja oštećena, ali da su požari stavljeni pod kontrolu.

Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju velike požare u Teheranu kao rezultat napada.

Gotovo 10 miliona stanovnika Teherana probudilo se jutros u gradu prekrivenim gustim crnim oblacima nakon napada, izvijestio je CNN iz iranskog glavnog grada.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

"Možete vidjeti da je kiša, kišnica zapravo crna - takođe, čini se, zasićena uljem. Dakle, to je ono što pada jutros, ova vrsta kiše pune nafte koju upravo sada imamo na iransku prestolnicu, nakon što su se napadi dogodili.", navodi CNN.

Izraelska vojska saopštila je da je napala pogone za gorivo u Teheranu koji distribuiraju gorivo "različitim potrošačima, uključujući vojne subjekte u Iranu".

"Ovo je značajan udar koji predstavlja dodatni korak u produbljivanju štete na vojnoj infrastrukturi iranskog terorističkog režima", navodi se u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Veyskarami je istakao da iranska skladišta nafte imaju dovoljne rezerve benzina.