Oglasila se Kina: "Prekretnica u odnosu sa Amerikom"

Kina se nada da će ova godina biti prekretnica za njen odnos sa SAD, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

Vang je rekao na marginama godišnjeg zasjedanja kineskog parlamenta da je ovo velika godina za odnose između dvije svjetske sile.

On je dodao da predsjednici Kine i SAD lično održavaju dobru razmjenu na najvišem nivou i da to pruža strateške garancije za bilateralne odnose, iako postoje određena neslaganja.

Predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi da posjeti Kinu krajem marta.

"Dnevni red za razgovore na visokom nivou već je na našem stolu. Ono što sada treba da se uradi jeste da se obje strane temeljno pripreme, stvore odgovarajuću atmosferu, regulišu postojeće razlike i eliminišu nepotrebne smetnje", rekao je Vang.

On je dodao da je stav Kine uvijek bio pozitivan i otvoren i da je ključ u tome da Vašington izađe u susret Pekingu, prenio je AP.