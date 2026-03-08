Logo
Large banner

Oglasila se Kina: "Prekretnica u odnosu sa Amerikom"

Izvor:

SRNA

08.03.2026

10:38

Komentari:

0
Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"
Foto: Tanjug/AP/Li Tang

Kina se nada da će ova godina biti prekretnica za njen odnos sa SAD, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

Vang je rekao na marginama godišnjeg zasjedanja kineskog parlamenta da je ovo velika godina za odnose između dvije svjetske sile.

On je dodao da predsjednici Kine i SAD lično održavaju dobru razmjenu na najvišem nivou i da to pruža strateške garancije za bilateralne odnose, iako postoje određena neslaganja.

Predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi da posjeti Kinu krajem marta.

"Dnevni red za razgovore na visokom nivou već je na našem stolu. Ono što sada treba da se uradi jeste da se obje strane temeljno pripreme, stvore odgovarajuću atmosferu, regulišu postojeće razlike i eliminišu nepotrebne smetnje", rekao je Vang.

On je dodao da je stav Kine uvijek bio pozitivan i otvoren i da je ključ u tome da Vašington izađe u susret Pekingu, prenio je AP.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

Amerika

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

Svijet

Amerika stala uz Rusiju i Kinu - glasala protiv Ukrajine

2 d

0
Кина обуставља извоз дизела и бензина

Svijet

Kina obustavlja izvoz dizela i benzina

2 d

0
Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Kineska svemirska agencija: Sletjećemo na Mjesec prije 2030.

1 sedm

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Svijet

Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

13 h

0

Više iz rubrike

Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

Svijet

Teheran potpuno prekriven oblacima, pada i crna kiša, ima mrtvih

2 h

0
Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија

Svijet

Izraelska vojska upozorila: Nastavićemo da progonimo svakog nasljednika Alija Hamneija

2 h

1
Опет се тресе: Јак земљотрес погодио Грчку

Svijet

Opet se trese: Jak zemljotres pogodio Grčku

2 h

0
Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Svijet

Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner